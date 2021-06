Microsoft riporta la data di fine supporto per Windows 10

Microsoft ha rivelato la data di fine supporto per Windows 10 in una pagina aggiornata relativa al suo sistema operativo. Il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025, a dieci anni dalla sua introduzione.

Non è chiaro esattamente quando il documento di supporto sia stato aggiornato, ma Thurrott riporta che è stato documentato solo in precedenza, quando specifiche versioni di Windows 10 avrebbero lasciato il supporto e non l’intero sistema operativo.

La data di fine supporto di Windows 10 potrebbe essere un altro indizio del fatto che una nuova versione di Windows è in arrivo. Microsoft ha lasciato intendere in più occasioni che è pronta per il lancio di Windows 11 e la prossima settimana terrà uno speciale evento di Windows per rivelare la prossima generazione del suo popolare sistema operativo.

L’evento inizia alle 11:00 ET e l’invito include una finestra che crea un’ombra con un contorno che assomiglia al numero 11, pertanto è lecito aspettarsi che Microsoft annunci una nuova versione di Windows.

Tra le novità attese ci saranno modifiche significative all’interfaccia utente e una revisione di Windows Store. Microsoft ha lavorato a qualcosa con il nome in codice “Sun Valley” che la società ha definito un “ampio ringiovanimento visivo di Windows”, tuttavia ci sarà spazio anche per numerose novità sul fronte delle funzionalità.

