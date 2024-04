Sembra che Microsoft stia diventando un po’ più insistente nei confronti degli utenti che sono ancora fermi a Windows 10, l’azienda vuole invogliare ad effettuare il passaggio all’ultima versione del proprio sistema operativo disponibile, Windows 11, ma lo fa in modo un po’ fastidioso.

Molti di noi sanno già che l’azienda terminerà il supporto per la vecchia versione di Windows il 14 ottobre 2025, e come questo rappresenti un problema per milioni di PC sparsi per il mondo; questo sembrerebbe essere il principale motivo che ha spinto Microsoft a invitare alcuni utenti ad effettuare l’aggiornamento con messaggi a schermo intero.

Alcuni utenti ricevono messaggi a schermo intero da Microsoft che li invita ad aggiornare Windows 10

Mancano circa 18 mesi prima che Microsoft termini il supporto alla vecchia versione del proprio sistema operativo Windows 10 e sembra che l’azienda inizi ad avere un po’ di fretta, o almeno questo è quello che sembra guardando il nuovo atteggiamento nei confronti di alcuni utenti.

L’immagine che potete vedere poco sotto proviene da Reddit ed è stata condivisa da un utente che l’ha vista comparire nel bel mezzo del proprio lavoro: si tratta di un messaggio a schermo intero con il quale la società comunica la data di fine supporto per Windows 10 e invita il ritardatario utente di turno ad effettuare l’aggiornamento al nuovo Windows 11.

Peccato che il computer dell’utente, come molti altri in circolazione, non sia idoneo per l’installazione di Windows 11 a causa dei famosi requisiti imposti da Microsoft all’uscita dell’ultima versione del sistema operativo proprietario, circostanza che anche il messaggio mette in evidenza: “Il tuo PC non è idoneo all’aggiornamento a Windows 11, ma continuerà a ricevere correzioni e aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 fino alla fine del supporto il 14 ottobre 2025“.

Dunque quale sarebbe lo scopo del messaggio visualizzato a schermo intero? Invitare l’utente ad acquistare un nuovo PC così da poter utilizzare l’ultima versione di Windows? Difficile rispondere, quello che è strano però è che il messaggio non menziona la possibilità di estendere il supporto di Windows 10 previo pagamento.

Abbiamo visto infatti come il colosso di Redmond abbia dato indicazioni al riguardo, le aziende intenzionate a mantenere Windows 10 in sicurezza dovranno sborsare 61 dollari il primo anno, che passeranno a 122 per il secondo anno e diventeranno 244 per il terzo; mentre per le scuole la società ha previsto una forte campagna di sconto, gli istituti scolastici infatti pagheranno 1 dollaro per il primo anno, che poi raddoppierà a 2 dollari per il secondo anno e passerà a 4 dollari per il terzo anno.

Microsoft non ha ancora rivelato quelli che saranno i prezzi dedicati agli utenti consumer per continuare a beneficiare degli aggiornamenti di sicurezza in Windows 10, ed è possibile che sia questo il motivo per cui il messaggio visualizzato a schermo intero dagli utenti non menziona la possibilità di estendere il supporto pagando.

Ad ogni modo, non è chiaro al momento quanto siano diffusi questi tentativi dell’azienda di spingere l’aggiornamento di Windows 10 tra gli utenti, né con quale cadenza verranno visualizzati; non ci resta che attendere per scoprirlo.