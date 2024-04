Dell amplia la propria offerta di notebook e annuncia il debutto in Italia della nuova gamma Inspiron, prodotti che avevamo apprezzato in anteprima all’ultimo Mobile World Congress di Barcellona. Nel dettaglio l’azienda statunitense presenta quattro modelli, Dell Inspiron 16 2-in-1, Inspiron 14 2-in-1, Inspiron 16 Plus e Inspiron 14 Plus; a questi si aggiunge un’altra interessante novità vista al MWC 2024, ovvero le cuffie di fascia alta Dell Premier Wireless ANC. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

I nuovi Dell Inspiron puntano su prestazioni e Intelligenza Artificiale

Partiamo subito con Dell Inspiron 16 2-in-1 e Inspiron 14 2-in-1, due notebook convertibili di nuova generazione che puntano sui più recenti processori Intel e AMD ottimizzati per i carichi legati all’Intelligenza Artificiale. Inspiron 16 2-in-1 si affida a CPU Intel Core Ultra abbinati a grafica integrata basata su architettura Arc, senza dimenticare l’NPU dedicata per l’accelerazione di applicativi AI; a bordo troviamo anche opzioni per display QHD+ Mini LED 90 Hz, mentre per le colorazioni saranno disponibili le tonalità Ice Blue e Midnight Blue. Inspiron 14 2-in-1 invece prevede una seconda opzione che, oltre a Intel Core Ultra, si concretizza con gli AMD Ryzen 8040, altrettanto validi e con un reparto grafico (sino a Radeon 780M) decisamente ottimo; leggero e versatile grazie al display da 14 pollici, anche Inspiron 14 2-in-1 arriverà nei colori Ice Blue e Midnight Blue.

Per chi cerca qualcosa di più spinto, soprattutto in ottica TDP e prestazioni, Dell propone i notebook Inspiron 16 Plus e Inspiron 14 Plus. Disponibile in Ice Blue, Inspiron 16 Plus è dotato di processori Intel Core Ultra, grafica AI Intel Arc integrata, memoria fino a DDR5 e grafica NVIDIA RTX opzionale (fino a GeForce RTX 4060); anche qui il display può essere customizzato sino a pannelli 2,5K a 120 Hz.

L’opzione Inspiron 14 Plus è ovviamente più compatta, caratteristica che preclude l’utilizzo di una GPU dedicata, sempre con Intel Core Ultra, GPU integrata Intel Arc integrata e memoria DDR5. Tutti i nuovi modelli Dell Inspiron supportano le più recenti applicazioni AI, compreso Windows Studio Effects con funzioni di chat video abilitate dall’Intelligenza Artificiale per mantenere la messa a fuoco, nascondere o attenuare lo sfondo e regolare lo sguardo per aiutare a mantenere il contatto visivo.

Cuffie Dell Premier Wireless ANC

Annunciate al Mobile World Congress come le cuffie wireless più intelligenti della categoria, debuttano anche le nuove Dell Premier Wireless ANC (WL7024). A differenza delle cuffie con cancellazione del rumore AI standard presenti sul mercato, le Premier Wireless ANC di Dell riescono secondo l’azienda a preservare la voce umana, rimuovendo il rumore da entrambi i lati di una conversazione (quindi sia in uplink che in downlink).

Dotate di un processore dedicato con 500 milioni di profili audio, tutti addestrati dall’Intelligenza Artificiale, le cuffie Dell prevedono anche due microfoni e un sensore smart che effettua intelligentemente azioni come silenziare/riattivare il microfono o mettere in pausa/riavviare la riproduzione non appena viene sollevata dalla testa un padiglione dell’auricolare.

Caratteristiche principali:

Tecnologia intelligente: i microfoni con cancellazione del rumore guidati dall’intelligenza artificiale captano e filtrano i rumori di fondo dell’utente e del pubblico. L’Adaptive ANC si adatta dinamicamente all’ambiente circostante per ridurre e bloccare i rumori ambientali indesiderati.

Azioni intelligenti: il sensore intelligente dell’archetto con Quick Pause esegue in modo intelligente operazioni come silenziamento/disattivazione, pausa/riproduzione quando uno o entrambi i padiglioni auricolari vengono sollevati. I controlli touch intuitivi consentono di personalizzare l’esperienza audio.

Comfort: le cuffie sono costruite con materiali di qualità superiore, tra cui un archetto regolabile in similpelle e cuscinetti in memory foam sostituibili (acquistabili separatamente).

Compatibilità: le Premier Wireless ANC senza microfono sono certificate per Microsoft Teams (Open Office) e Zoom e sono compatibili con le principali piattaforme UC.

Carica: è possibile ricaricare le cuffie posizionandole sul dock di ricarica, godendo di 12 ore di ascolto con 15 minuti di carica o di 80 ore con una carica completa.

Disponibilità e prezzi

I nuovi portatili Dell Inspiron sono già disponibili sul sito del produttore, così come le cuffie Premier Wireless ANC che, tra le altre cose sono già apparse su Amazon così come le varianti Inspiron Plus. A seguire prezzi e rispettivi link.