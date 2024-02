Il Mobile World Congress apre ufficialmente i battenti e come ogni anno le novità in mostra a Barcellona sono molte, partendo dal segmento mobile, passando per i PC di nuova generazione e altri interessanti prodotti che vi mostreremo nelle prossime ore dal vivo. Tra le aziende di rilievo non poteva mancare Dell che per l’occasione ha svelato una nuova gamma di PC e servizi che puntano tutto sull’Intelligenza Artificiale, ormai sempre più protagonista e quasi “indispensabile” per fare colpo sull’utenza.

Ma veniamo alle nuove proposte Dell, in questo caso con un focus sui notebook e sulle workstation AI dedicate al mondo professionale, soluzioni pensate per venire incontro alle esigenze delle aziende in fatto di produttività e ottimizzazione delle risorse hardware e software. Andando nel dettaglio, il colosso statunitense ha svelato la nuova gamma di notebook Latitude, le workstation mobile Precision con diverse opzioni anche desktop CFF, chiudendo con le nuove cuffie Dell Premier Wireless ANC, anche queste con funzioni AI avanzate.

I nuovi notebook AI Dell Latitude in mostra al Mobile World Congress

Come da pronostico, anche Dell non può fare a meno di cavalcare il boom dell’Intelligenza Artificiale, proponendo al pari dei competitor una gamma di dispositivi ottimizzata al meglio per sfruttare le potenzialità dell’AI, non solo in ambito Windows 11 (con Copilot) ma anche con soluzioni proprietarie che sfruttano le più recenti piattaforme hardware Intel e NVIDIA. Secondo Dell, il segmento dei PC intelligenti dotati di NPU e ottimizzati per l’AI sono destinati a triplicare da qui ai prossimi tre anni, una previsione abbastanza rosea e incoraggiante per aziende di questo calibro che spiega se vogliamo l’enfasi e l’impiego di risorse messe in campo per promuove la nuova generazione di dispositivi.

Oltre a offrire prestazioni di rilievo e piattaforme Intel Core Ultra con NPU di nuova generazione per il supporto agli standard più recenti, i sistemi Dell supportano anche diversi servizi automatizzati basati sull’AI che portano l’esperienza lavorativa su un nuovo livello, snellendo il workload e ottimizzando al massimo tempi di realizzazione, migliorando anche la sicurezza dell’ambiente lavorativo e quindi con un risultato finale decisamente più soddisfacente.

Tra i prodotti annunciati oggi, ma che arriveranno sul mercato non prima del mese di marzo, spiccano i notebook e convertibili Latitude serie 5×50, Latitude 7×50 e Latitude 9450. Questi modelli vengono aggiornati con CPU Intel Core Ultra, portando di conseguenza tutte le novità di Intel Meteor Lake: dalla nuova grafica integrata, passando alle memorie LPDDR5X 6.400 MT/s, storage PCI-E 4.0 e connettività di ultima generazione. I vari modelli potranno ovviamente essere configurati e non stravolgono l’approccio di Dell, soprattutto se guardiamo ai prodotti più recenti; tra le novità spicca però il Latitude 7350 Detachable, un notebook da 13″ che punta a garantire la massima flessibilità e versatilità grazie alla tastiera rimovibile che permette di utilizzarlo come laptop o come tablet grazie al supporto Active Pen.

Latitude 7350 Detachable monta un display IPS 3K da 500 nit, mentre per il processore ci sono due opzioni, un Intel Core Ultra 5-134U vPro o un più potente Core Ultra 7-164U; la RAM LPDDR5 può essere configurata sino a 32 GB, lo storage SSD sino a 2 TB, abbinando un reparto rete/connettività da primo della classe con opzioni per 5G, WiFi 7 e Thunderbolt 4 40 Gbps.

Le workstation Dell Precision e le cuffie Premier Wireless ANC

Rimanendo in ambito professionale e aziendale arrivano anche le workstation mobile e desktop Dell Precision, anche queste ideate e ottimizzate per l’utenza che cerca prestazioni e funzionalità avanzate che possano eseguire i workload AI su PC in modo sicuro ed economicamente vantaggioso. Per quanto riguarda le workstation mobile, Dell abbina processori Intel Core Ultra (sino a Core Ultra 9) alle GPU per laptop NVIDIA RTX 500 e 1000 Ada Generation, il top per chi punta al miglior compromesso tra potenza di calcolo bruta e una buona efficienza energetica. Anche qui le opzioni di configurazione sono diverse, più spinte rispetto ai modelli Latitude visti i carichi di lavoro più impegnativi che andranno ad affrontare (vedi dotazione RAM e GPU), garantendo anche la massima flessibilità anche in ottica espansione e rete.

Insieme ai modelli laptop Dell Precision 3×90, 3591 e 5×90, c’è posto anche per il Dell Precision 3280 Compact Form Factor (CFF), un tower che abbraccia un nuovo fattore di forma compatto realizzato per lo sviluppo AI meno impegnativo e per le applicazioni creative. La nuova workstation Dell punta sempre su Intel, in questo caso con opzioni per processori Core 14 gen sino a Core i9-14900K con Intel vPro, 128 GB di RAM DDR5, storage configurabile sino a 8 TB e un reparto grafico ad altissimo profilo che può contare su soluzioni NVIDIA come RTX 6000 Ada Generation (48 GB) o l’alternativa AMD Radeon Pro 7900W 48 GB. Riguardo il sistema operativo invece, il produttore offre sia opzioni Windows 11 che Ubuntu Linux (22.04 LTS).

A chiudere questa carrellata di novità Dell al Mobile World Congress 2024 arrivano anche le cuffie intelligenti Dell Premier Wireless ANC (WL7024), dotate di microfoni a cancellazione del rumore basata su AI che distinguono i segnali del parlato dai rumori di fondo sia dell’utente sia del suo pubblico, regolando di conseguenza il livello della cancellazione in base all’ambiente in cui si trova l’utilizzatore. A bordo troviamo anche un sensore smart che effettua intelligentemente azioni come silenziare/riattivare il microfono o mettere in pausa/riavviare la riproduzione non appena viene sollevato dalla testa un padiglione dell’auricolare, oltre a nuovi controlli touch intuitivi che permettono di personalizzare al meglio l’esperienza audio.

Disponibilità e prezzi

Dell ha condiviso molti dettagli tecnici della nuova gamma di notebook e workstation basati su piattaforma Intel, molti dei quali saranno disponibili già dal mese prossimo. Al contrario, l’azienda ha glissato sui prezzi di listino che, escluse le cuffie Dell Premier Wireless ANC, saranno comunicati nei prossimi giorni. A seguire tutti i dettagli:

Latitude 7350 Detachable disponibile dal secondo trimestre

Latitude 5340, 5450 e 5550 disponibili dal 12 marzo

Latitude 7350 & 7450 Ultralight disponibili dal 12 marzo

Latitude 7350, 7450 e 7650 disponibili dal 12 marzo

Latitude 9450 disponibile dal 12 marzo

Precision 3280 CFF (Compact Form Factor) disponibile dal 26 marzo

Precision 3490, 3590 e 3591 Mobile Workstation disponibili dal 12 marzo

Precision 5490 & 5690 Mobile Workstation disponibili dal 12 marzo

Precision 3680 Tower disponibile dal 12 marzo

Dell Premier Wireless Adaptive ANC Headset da aprile a 449,99 dollari

Servizio Dell Digital Employee Experience Services for GenAI disponibile

Servizio Dell Managed Services for device refresh disponibile dal 15 marzo

Servizio Dell Pro Support Suite for PC disponibile da aprile

