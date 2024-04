Oggi, 24 aprile 2024, Xiaomi ha presentato in Italia due nuove serie di smart TV: si chiamano Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro e si segnalano per una dotazione tecnica di buon livello — con tanto di integrazione con Google TV — , soprattutto se rapportata ai prezzi di listino, e per una promozione che ne accompagna l’arrivo sul mercato.

Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro: la differenza è nei dettagli

Il lancio di queste due nuove serie di Xiaomi TV si inserisce pienamente nel solco della strategia “Human x Car x Home” che il colosso cinese ha illustrato al Mobile World Congress di Barcellona — a proposito di auto, avete letto le ultime sulla Xiaomi SU7? — e che si sviluppa attorno al concetto di integrazione tecnologica.

È proprio qui che entra in gioco l’integrazione di Google TV, che fa delle nuovissime Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro dei veri e proprie punti di ingresso in un mondo sconfinato di contenuti. L’esperienza smart passa attraverso il catalogo del Google Play Store, la possibilità da fungere da hub per la smart home, ma anche per l’integrazione di Google Assistant, Chromecast e Miracast e per la presenza di app preinstallate come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

Il tutto senza dimenticare la tecnologia di compensazione del movimento MEMC, presente su tutti i modelli della gamma ad eccezione di quello più economico (TV da 32” HD). Per quanto riguarda la parte audio, tutti i modelli delle due serie — con le dovute differenze in termini di speaker, garantiscono un’esperienza di qualità con Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X. Sul fronte della connettività, ci sono differenze riguardo al numero porte disponibili, ma tutti i modelli sono comunque dotati di Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0, DVB-T2/C, DVB-S2, ingressi HDMI, USB 2.0, Ethernet (LAN), CI Slot e composite (AV).

Le due serie presentano numerosi punti di contatto, a partire dal moderno design senza cornice con eleganti finiture metalliche (date un’occhiata alle immagini seguenti per ammirarne le fattezze estetiche), passando per la dotazione tecnica. Le differenze più macroscopiche riguardano la tipologia di pannello, che soltanto sulla serie TV A Pro è di tipo QLED, e le scelte relative a diagonali e risoluzioni: Xiaomi TV A parte da una versione HD da 32”, mentre solo TV A Pro si spinge fino ai 75”; inoltre, mentre la risoluzione 4K accomuna tutte le TV A Pro, TV A propone due eccezioni: il già citato modello più economico e una versione da 43” solo FHD. In sintesi, Xiaomi TV A è disponibile da: 32”, 43”, 50”, 55” e 65”; Xiaomi TV A Pro in: 43”, 55”, 65” e 75”.

Disponibilità, prezzi italiani e promo lancio

Tutte le nuove smart TV griffate Xiaomi verranno proposte nella sola colorazione nera, ma ci sono alcune precisazioni da fare in ordine alla disponibilità e alla previsione di promozioni lancio attive sullo store ufficiale mi.com.

Il solo Xiaomi TV A 32” arriverà nelle prossime settimane al prezzo di listino di 169 euro, mentre tutti le altre versioni potranno essere acquistate già da domani su mi.com. Nella fattispecie: