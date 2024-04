AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen Pro 8000 per sistemi desktop e notebook, soluzioni pensate soprattutto per ambiti professionali e lavorativi dove servono prestazioni ed efficienza, ma anche sicurezza e flessibilità, senza dimenticare l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale.

I nuovi modelli Ryzen Pro 8000G e Ryzen Pro 8040 vanno a completare la gamma Ryzen 8000 insieme ai recenti prodotti consumer Ryzen 8000G desktop e Ryzen 8040 laptop, mantenendo inalterate architettura e specifiche tecniche di base, ma offrendo al contempo funzionalità aggiuntive mirate alla sicurezza del sistema e più in generale ai dati degli utenti.

AMD Ryzen Pro 8000G per PC desktop

Partiamo dai modelli AMD destinati al mondo desktop che, come anticipato in apertura, non stravolgono le specifiche dei modelli presentati qualche settimana fa. Alla base di queste CPU, o per meglio dire APU, troviamo quindi l’architettura Zen4 abbinata a un chip grafico integrato basato su RDNA3 con opzioni sino a Radeon 780M. Quello che contraddistingue la serie Ryzen Pro 8000G rispetto ai predecessori è la presenza di una NPU dedicata all’accelerazione degli applicativi AI; nel dettaglio si tratta del chip AMD XDNA, presente però solo sulle varianti più potenti Ryzen 5 e Ryzen 7 (che ora vedremo).

L’azienda di Sunnyvale presenta un totale di otto processori, o meglio, quattro diverse configurazioni disponibili con due impostazioni di TDP (45-65 watt e 35 watt), destinati quindi a sistemi con form-factor diversi. Eccoli nel dettaglio:

AMD Ryzen 7 Pro 8700G: 8C/16T – 4,2/5,1 GHz – 24 MB Cache – Radeon 780M – TDP 45-65W

AMD Ryzen 7 Pro 8700GE: 8C/16T – 3,65/5,1 GHz – 24 MB Cache – Radeon 780M – TDP 35W

AMD Ryzen 5 Pro 8600G: 6C/12T – 4,35/5,0 GHz – 22MB Cache – Radeon 760M – TDP 45-65W

AMD Ryzen 5 Pro 8600GE: 6C/12T – Boost 3,9/5,0 GHz – 22MB Cache – Radeon 760M – TDP 35W

AMD Ryzen 5 Pro 8500G: 6C/12T (2+4) – 3,55/5,0 GHz – 22 MB Cache – Radeon 740M – TDP 45-65W

AMD Ryzen 5 Pro 8500GE: 6C/12T (2+4) – 3,4/5,0 GHz – 22 MB Cache – Radeon 740M – TDP 35W

AMD Ryzen 3 Pro 8300G: 4C/8T – (1+3) 3,45/4,9 GHz – 12 MB Cache – Radeon 740M – TDP 45-65W

AMD Ryzen 3 Pro 8300GE: 4C/8T – (1+3) 3,5/4,9 GHz – 12 MB Cache – Radeon 740M – TDP 35W

I modelli Ryzen 7 Pro 8700G/GE e Ryzen 5 Pro 8600G/GE sono quelli più interessanti in quanto non solo utilizzano l’NPU AMD XDNA per l’AI, assente sulle altre varianti, ma anche una GPU integrata Radeon 780M con 12 Compute Unit. I restanti modelli, al pari di quelli consumer, non hanno l’NPU e dovrebbero utilizzare anche un mix di core Zen4 e Zen4c, così come visto per i Ryzen 8000G presentati al CES.

I nuovi processori Ryzen Pro 8000G utilizzano il socket AM5 con supporto DDR5 e PCI-E 5.0, ma non è tutto. Rispetto alle classiche varianti non Pro, sono presenti tutte le tecnologie e funzionalità AMD destinate alla sicurezza come Secured-Core PC, AMD Memory Guard, AMD Shadow Stack, Microsoft Pluton Security e Microsoft Hardware Enforced Stack Protection.

AMD Ryzen Pro 8040 per i notebook aziendali con AI

Per i Ryzen Pro 8040 vale lo stesso discorso fatto poco sopra per i prodotti desktop; si tratta di modelli che riprendono le specifiche dei Ryzen 8040 consumer, sempre con core Zen4, grafica integrata RDNA3 e una NPU XDNA per i carichi legati all’AI, assente invece sulla serie Ryzen 7040 dello scorso anno. Anche qui, la differenza sostanziale risiede nella presenza delle tecnologie mirate alla sicurezza del sistema e dei dati utente, con diverse opzioni che proteggono la macchina già a livello BIOS, per intenderci le stesse che ritroviamo sui Ryzen Pro 8000G.

La proposta AMD prevede ben otto nuovi modelli per notebook, diversificati non solo per la configurazione di core/thread, ma come da prassi anche per i valori del TDP e la possibilità di configurazione dello stesso, in base ovviamente al design del notebook di destinazione. Ecco i nuovi modelli AMD nel dettaglio:

AMD Ryzen 9 Pro 8945HS – 8C/16T – 4,0/5,2 GHz – 24 MB Cache – TDP 35-54W – NPU XDNA

AMD Ryzen 7 Pro 8845HS – 8C/16T – 3,8/5,1 GHz – 24 MB Cache – TDP 35-54W – NPU XDNA

AMD Ryzen 7 Pro 8840HS – 8C/16T – 3,3/5,1 GHz – 24 MB Cache – TDP 20-28W – NPU XDNA

AMD Ryzen 7 Pro 8840U – 8C/16T – 3,3/5,1 GHz – 24 MB Cache – TDP 20-28W – NPU XDNA

AMD Ryzen 5 Pro 8645HS – 6C/12T – 4,3/5,0 GHz – 22 MB Cache – TDP 35-54W – NPU XDNA

AMD Ryzen 5 Pro 8640HS – 6C/12T – 3,5/4,9 GHz – 22 MB Cache – TDP 20-28W – NPU XDNA

AMD Ryzen 5 Pro 8640U – 6C/12T – 3,5/4,9 GHz – 22 MB Cache – TDP 15-28W – NPU XDNA

AMD Ryzen 5 Pro 8540U – 6C/12T – 3,2/4,9 GHz – 22 MB Cache – TDP 15-28W – No NPU

Come si evince dalle specifiche tecniche riportate sopra, non troviamo alcuna differenza tra la gamma Ryzen 8040 e Ryzen Pro 8040, sigle comprese; il top di gamma rimane il Ryzen 9 Pro 8945HS, un chip da 8 core e 16 thread capace di spingersi a 5,2 GHz, con un TDP configurabile da 35 a 54 watt. A bordo è presente l’NPU dedicata AMD XDNA per l’accelerazione delle applicazioni con AI, ma anche una iGPU Radeon 780M, valida anche per giocare a 1080P con dettaglio medio/bassi. I sistemi con APU AMD Ryzen Pro 8040 supportano poi connettività di ultima generazione WiFi 7, memorie LPDDR5 e tutte le funzionalità più recenti di Windows 11.

Disponibilità e prezzi

Come da sempre accade per i processori della gamma Ryzen Pro, sia i modelli notebook che desktop saranno disponibili esclusivamente attraverso le proposte dei partner OEM di AMD. In questo caso, l’azienda dichiara che i primi sistemi con Ryzen Pro 8000G e Ryzen Pro 8040 saranno disponibili nelle prossime settimane su PC e notebook a marchio HP e Lenovo.