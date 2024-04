Da giugno 2024 gli abbonati Sky dovranno fare i conti con un aumento dei costi per i pacchetti Sport e Calcio.

La notizia, comunicata nelle scorse ore dalla pay TV ai propri clienti tramite email, sta suscitando non poche polemiche tra gli utenti e gli appassionati di sport.

Ma quali sono le ragioni dietro questa mossa e come cambierà l’offerta di contenuti sportivi sulla piattaforma? Andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa ci aspetta.

Sky Sport e Sky Calcio: gli aumenti in base al tipo di abbonamento

Le variazioni di prezzo, in vigore dal 1° giugno 2024, dipenderanno dal tipo di abbonamento sottoscritto. Per i clienti con il vecchio listino, attivato fino al 3 febbraio 2021, Sky Calcio passerà da 5 a 7,99 euro al mese (+2,99 euro), mentre Sky Sport subirà un rincaro più consistente, passando da 15,20 a 23,19 euro mensili (+7,99 euro).

Chi ha aderito all’offerta Sky Smart vedrà invece un aumento di 3 euro al mese per Sky Calcio (da 5 a 8 euro) e di 6,90 euro per Sky Sport (da 16 a 22,90 euro); infine per gli abbonati a Sky Open il pacchetto Calcio costerà 3 euro in più (da 5 a 8 euro), mentre quello Sport passerà da 20 a 26,90 euro (quindi un rincaro di ben 6,90 euro mensili).

Le ragioni dietro l’aumento: una rinnovata offerta di contenuti

Sky giustifica questi rincari con l’adeguamento alla nuova offerta in arrivo, che includerà più partite di Champions League grazie al nuovo formato a 36 squadre in un girone unico.

In totale saranno trasmesse 185 partite su 203, da agosto a maggio. Inoltre, oltre alle partite della competizione calcistica più importante al mondo, la pay TV trasmetterà in esclusiva tutte le 343 partite di Europa League e Conference League fino al 2027.

Per quanto riguarda la Serie A, Sky manterrà 114 match a stagione negli slot del sabato sera, del lunedì alle 20:45 e della domenica alle 18:00 (che si tratta di una novità). La Premier League resterà un’esclusiva fino al 2028, mentre gli Europei 2024 vedranno la messa in onda di tutte le 51 partite.

Non mancheranno ovviamente gli altri sport, tra cui tennis (con i principali tornei ATP e WTA), motori (24 GP di Formula 1 e 21 di MotoGP) e le Olimpiadi di Parigi, con la copertura completa su Eurosport.

Diritto di recesso e promozioni per “addolcire la pillola”

Vista la variazione contrattuale, i clienti potranno esercitare il diritto di recesso gratuitamente, senza penali, disattivando Sky Calcio e Sky Sport attraverso i canali ufficiali (telefono, sito, punti vendita, PEC).

Per maggiori informazioni sulle modalità da seguire per effettuare il diritto di recesso vi rimandiamo alla pagina dedicata disponibile sul sito ufficiale di Sky a questo indirizzo.

Per provare a rendere meno amaro il rincaro, Sky ha deciso di proporre alcune promozioni, come 6 mesi gratis di Sky Mobile by Fastweb (per chi passa entro il 30 giugno), uno sconto su Sky WiFi (a 22,90 euro per 12 mesi con attivazione gratuita), il 50% di sconto su Sky Glass fino a fine giugno, Sky Q Black con attivazione a 0 euro (anziché 99 euro), 3 film omaggio su Primafila e 3 mesi di intrattenimento Plus con Netflix Premium 4K.

L’aumento dei prezzi di Sky Sport e Sky Calcio ha sollevato comprensibilmente malumori tra gli abbonati, sempre più alle prese con rincari generalizzati, tuttavia è innegabile che l’offerta di contenuti sportivi proposta dalla pay TV si sia notevolmente ampliata, con esclusive di lungo periodo e una copertura sempre più capillare dei principali eventi sportivi.

Spetterà ora ai clienti valutare se il rapporto qualità-prezzo sia ancora conveniente o se sia il caso di optare per soluzioni alternative, magari più flessibili e meno costose. Una scelta non facile, in un panorama televisivo sempre più frammentato, dove trovare il giusto equilibrio tra contenuti di qualità e costi accessibili diventa una sfida sempre più ardua.