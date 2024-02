Nella giornata di oggi, 12 febbraio, Sky ha annunciato la disponibilità di una nuova piattaforma, Sky Sport Plus, che amplia la copertura sportiva della società. Sono in particolare il tennis (il primo trasmesso da subito) la Formula 1 e la Premier League di calcio gli sport interessati dalla novità, una sorta di servizio extra accessibile tramite Sky Q e Sky Glass per i clienti Sky e, dal mese prossimo, anche gli abbonati a NOW.

Cosa c’è in Sky Sport Plus e come funziona

Alla luce degli oltre 80 tornei a stagione fino al 2028 fra ATP e WTA (i due circuiti di tennis professionistici maschili e femminili, rispettivamente) di cui l’azienda ha i diritti, equivalenti a oltre 4.000 partite, Sky ha così arricchito la propria offerta con Sky Sport Plus, una piattaforma disponibile da oggi per gli abbonati a Sky, da marzo anche per i clienti NOW.

Si tratta di una sorta di funzione interattiva accessibile dal canale 203 Sky Sport Tennis premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass; con una connessione a internet attiva, s’intende. Queste sono le funzionalità incluse di Sky Sport Plus per gli abbonati a Sky relative al tennis, da marzo saranno accessibili anche per i clienti di NOW:

disponibili i campi dei tornei acquisiti da Sky seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con il commento originale;

la possibilità di vedere uno o più incontri in diretta;

si potranno seguire le partite dei giocatori italiani disponibili;

si potrà accedere alla sezione Classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Sky Sport Plus parte oggi, 12 febbraio, con il tennis del torneo WTA 1000 di Doha, e coi tornei ATP 500 di Rotterdam, ATP 250 di Delray Beach e Buenos Aires, ma dalla prossima stagione si aggiungeranno anche la Premier League di calcio inglese e la Formula 1.

