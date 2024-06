Come disdire l’abbonamento Sky in pochi passi: costi, tempistiche ed eventuali penali

Sky è entrato prepotentemente nelle vite di milioni di italiani. Amanti di sport, cinema, serie tv, documentari, cartoni animati e tanto altro: il prodotto proposto dal colosso Sky è in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Ma a quale prezzo?

Negli anni i costi dei vari pacchetti sono cresciuti molto e, bisogna dirlo, i vantaggi per i clienti affezionati – si pensi che Sky con questa denominazione esiste da quasi 20 anni – non sono poi così tanti. Al di là però del puro discorso economico, nel tempo questa piattaforma è diventata sempre più esclusiva. Piano piano, le offerte sono diventate poco chiare e le tariffe non così trasparenti; per non parlare poi dei servizi di assistenza Sky.

Il risultato? In molti lamentano difficoltà nell’effettuare disdetta immediata dell’abbonamento Sky.

Può tornare utile quindi analizzare nel dettaglio cosa fare per disdire Sky: quali sono i metodi da utilizzare, i costi, le tempistiche e le eventuali penali.

Quando fare disdetta Sky: 3 momenti

Disdire un contratto annuale con Sky è abbastanza semplice.

Prima di cominciare però, il consiglio è quello di verificare la data di scadenza del contratto sul proprio account personale consultando il sito ufficiale. Questo perché Sky prevede la possibilità gratuita per tutti di disdire il proprio accordo al termine del contratto annuale (che si rinnova automaticamente), ma non è possibile terminare l’abbonamento con il gestore prima della scadenza senza pagare delle penali.

Ma quando è bene fare disdetta di Sky? Esistono 3 momenti differenti:

entro i primi 14 giorni (“diritto di recesso”);

al termine del contratto annuale;

prima della scadenza del contratto (ma dopo i primi 14 giorni). Questo grazie al Decreto Bersani (31 gennaio 2007 n.7, convertito dalla legge n.40 del 2 aprile 2007).

Di queste modalità, solo l’ultima è a pagamento; le prime due invece sono totalmente gratuite – come descritto di seguito.

Quanto costa fare disdetta da Sky?

Come anticipato, solo disdire Sky prima della fine del contratto (ma dopo i 14 giorni iniziali) ha un costo. Secondo la Legge Bersani però, è possibile farlo in qualsiasi momento durante l’anno. Il cliente che vuole fare disdetta da Sky prima della scadenza dovrà pagare un costo fisso di 11,53 euro. A questo però potrebbero aggiungersi alcune penali in base a tempistiche ed accordi contrattuali che potrebbero variare tra i 30 e i 150 euro.

Inoltre, bisogna anche considerare i possibili supplementi che il gestore potrebbe imporre come rimborso qualora il cliente abbia beneficiato di offerte o sconti. In sostanza, la piattaforma pretende che il cliente onori il contratto fino al termine dell’anno; se ciò non avviene, Sky richiede che venga rimborsato per i mesi mancanti l’importo che il cliente stesso non avrebbe pagato in virtù della promozione di cui ha goduto.

Si ponga l’esempio in cui Sky propone un contratto annuale di 30 euro al mese anziché di 70, dove però il cliente decide di recedere in anticipo l’accordo rispetto dopo soli 3 mesi: qui egli è tenuto a pagare la promozione di cui ha goduto moltiplicata per i mesi mancanti, cioè in questo caso i 40 euro di sconto al mese x 9 mesi (totale 360 euro di penale). Ecco quindi che prima di terminare in anticipo il contratto è bene calcolare il costo della propria offerta mensile e confrontare a quanto ammonterebbe l’eventuale penale in caso di disdetta a Sky anticipata.

Come disdire Sky: 4 modalità

Disdire Sky per telefono

Come descritto sulla pagina ufficiale, una prima opzione utilizzata da molti clienti è quella di disdire Sky in via telefonica. In questo caso, il numero da chiamare è lo 02.917171 e poi bisogna seguire la procedura.

Attenzione però: una caratteristica di queste emittenti, Sky fra tutte, è il tentativo di convincere l’utente a non rescindere il proprio contratto. Una delle strategie utilizzate è proprio quella di rendergli complicato il percorso, allontanandogli sempre più la possibilità di parlare con un operato reale.

Ecco quindi di seguito nel dettaglio come fare per parlare con un operatore Sky dopo aver chiamato il numero per disdire il contratto:

Per i clienti Sky via satellite, fibra e Sky Fastweb : scegliere “fatture e pagamenti”, poi “variazioni contratto” e infine “recesso”;

: scegliere “fatture e pagamenti”, poi “variazioni contratto” e infine “recesso”; Per i clienti Sky sul digitale terrestre: premere 2 (“gestione abbonamento”) e poi 5 (“recesso”).

Come fare disdetta Sky online

Una seconda modalità per terminare il proprio contratto è quello di effettuare la disdetta Sky online, quindi in via telematica entrando sul sito ufficiale Sky.

Qui bisognerà cliccare sulla sezione “vuoi disdire il tuo abbonamento?”, poi inserire i propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono e codice fiscale), quindi attendere una chiamata da parte di un operatore. Qui il cliente verrà guidato a voce nell’intera procedura per disdire il contratto.

Per chi è interessato a come disdire l’abbonamento, questa è probabilmente la modalità più rapida per fare la disdetta Sky.

Sky: come disdire l’abbonamento in un punto vendita

Una terza opzione per disdire il proprio abbonamento a Sky è quella di recarsi direttamente nel punto vendita Sky più vicino alla propria abitazione. Questa chiaramente è la soluzione migliore per chi non ne vuole sapere di parlare con una voce registrata per telefono o non è pratico di tecnologie.

Andando in un negozio fisico, il personale sarà a disposizione per risolvere le esigenze del cliente; sarà necessario compilare un modulo per disdetta Sky in loco.

Disdire Sky per iscritto: moduli e tempistiche per fare la disdetta Sky con posta certificata/PEC

Infine, la quarta ed ultima modalità per disdire Sky è quella di farlo per iscritto, cioè inviando un modulo per la disdetta. Ma come funziona? Ecco le opzioni:

Tramite raccomandata A/R all’indirizzo Sky Casella Postale 13057 – 20141 Milano;

Tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata servizioclientisky@pec.skytv.it;

Tramite posta a Sky Italia c/o Telecom Italia S.p.A – Servizio Clienti – Casella postale 111 – 00054 Fiumicino (RM), ma solo per gli abbonati Tim Sky.

Questa via è scelta da coloro che preferiscono spiegare in maniera dettaglia le motivazioni della propria scelta, oppure segnalare eventuali problemi durante il servizio.

Ma cosa bisogna inviare per disdire Sky per iscritto? È necessario scaricare e compilare l’apposito modulo di disdetta a Sky, dove bisognerà fare attenzione a tutti i campi: codice cliente, dati dell’intestatario dell’abbonamento, indicazione della tipologia di disdetta, fotocopia della carta d’identità e parametri dell’utenza da disdire. Di seguito tutto l’occorrente.

Per effettuare disdetta immediata dell’abbonamento Sky:

Qui il modello per disdetta Sky per chi non vuole rinnovare il contratto alla data di scadenza e mancano almeno 30 giorni ad essa;

Questo il modulo per chi vuole comunicare il recesso in corso di contratto, purché ci sia un preavviso di almeno 30 giorni e ne siano trascorsi più di 14 dall’attivazione dell’abbonamento;

Questo il modulo per chi vuole recedere dall’offerta Sky sul digitale terrestre utilizzando la funzione “Disdici quando vuoi. Senza costi di uscita”.

Ecco invece i documenti per chi vuole disdire un contratto con Sky Wifi:

Questo il modulo per chi non vuole rinnovare il contratto di abbonamento alla data di scadenza, purché manchino almeno da 30 giorni ad essa e siano trascorsi meno di 24 mesi dall’attivazione dell’abbonamento;

Qui il modello per disdetta Sky per chi vuole comunicare il recesso del contratto, purché siano trascorsi più di 14 giorni dalla stipula dell’abbonamento e ci sia un preavviso di almeno 30 giorni.

Cos’è il diritto di recesso?

Per chi ha fatto il contratto online o in via telefonica, è possibile effettuare il recesso Sky subito dopo la sottoscrizione dell’abbonamento.

Un aspetto che forse molti clienti non conoscono infatti è che Sky riconosce il diritto di ripensamento, cioè la possibilità di recedere il proprio contratto entro 14 giorni dalla stipula. Questa modalità non prevede alcun costo aggiuntivo né penale.

Come restituire il decoder Sky?

Il cliente che decide di disdire il proprio abbonamento con Sky non deve dimenticare di restituire anche tutte le apparecchiature elettroniche in comodato d’uso. Ecco la lista completa delle penali applicate in caso di mancata restituzione (importi massimi):

Decoder SD – 21€

Decoder HD – 75€

Decoder My Sky HD – 150€

Decoder Sky Q Black – 150€

Decoder Sky Q Platinum – 200€

Decoder Sky Q via internet – 70€

Sky Q Mini – 80€

Telecomando – 30,00€

Sky Digital Key – 19,90€

Alimentatore esterno del decoder HD o My Sky HD – 30€

Smart Card – 30,00€

In seguito alla ricezione del modulo disdetta Sky, il gestore comunicherà la data esatta entro la quale sarà obbligatorio restituire fisicamente tutta la strumentazione targata Sky al negozio più vicino.

La restituzione del materiale Sky è importante nell’ottica della riduzione di emissioni di cO2 in cui Sky è impegnata.