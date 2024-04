Presentate allo scorso CES di Las Vegas assieme ad altre due paia di cuffie wireless, Sennheiser lancia sul mercato italiano uno dei suoi prodotti più particolari: le Sennheiser MOMENTUM Sport.

A prima vista, sembrano delle classiche cuffie true wireless, piccoline e nemmeno particolarmente originali per forma e design. Si distinguono tuttavia perché montano un cardiofrequenzimetro e un termometro, due extra che le rendono uno strumento utile (anche) per fare sport.

Caratteristiche, funzioni e design delle cuffie Sennheiser MOMENTUM Sport

Specifiche tecniche delle Sennheiser MOMENTUM Sport

Sono delle cuffie in-ear di fascia alta, piuttosto complete e quindi costose. Dal punto di vista tecnico, le Sennheiser MOMENTUM Sport sono dotate di altoparlanti dinamici da 10 mm, con suono adattivo, gamma di frequenza da 15 Hz a 18 kHz e sensibilità di 110 dB SPL (1 kHz / 94 dB). I 3 microfoni (per auricolare), sono MEMS e beamforming per la riduzione del rumore, possibile grazie a un sistema ANC adattivo e ibrido, una soluzione moderna ed efficace perché capace di adattarsi in base all’ambiente circostante.

Per il resto, le Sennheiser MOMENTUM Sport supportano il Bluetooth 5.2, i codec SBC, AAC, aptX e aptX adaptive, sono certificate IP55 (resistenza al sudore e alla polvere) e dotate di un sensore cardiofrequenzimetro PPG e di un termometro per la temperatura corporea con precisione dichiarata di +/e 0,3°C. Da segnalare anche la presenza di accelerometri a tre assi e sensori tattili capacitivi e a infrarossi per la gestione, utili anche mentre si indossano dei guanti: basta in questi casi un tocco sulla guancia per mettere in pausa una canzone, spiega il produttore.

Questione autonomia, Sennheiser dichiara 5 ore e mezza in riproduzione musicale, fino a 24 con l’ausilio della custodia di ricarica (in entrambi i casi a volume medio pari a 85 dB con un iPhone collegato). Per la ricarica completa serve invece un’ora e mezza via USB-C, ma già con 10 minuti si ottengono 45 minuti di riproduzione. Per inciso, i tempi di ricarica sono più lunghi usando la ricarica wireless Qi.

Funzioni software delle Sennheiser MOMENTUM Sport

“La frequenza cardiaca è come il numero di giri del motore di un’automobile: è un buon indicatore dell’intensità dell’allenamento. La temperatura corporea è come la temperatura del motore dell’auto. Il motore deve essere caldo per funzionare in modo efficiente, ma il surriscaldamento ha un impatto negativo sull’allenamento. La temperatura corporea può fornire indicazioni importanti su quando ridurre lo sforzo, bere acqua, modificare l’abbigliamento o cercare l’ombra”.

Il product manager di MOMENTUM Sport David Holm, ha commentato così la particolarità di queste nuove cuffie, espressamente dedicate agli sportivi più esigenti. Si tratta di una particolarità legata a Polar, nota azienda sportiva finlandese produttrice di cardiofrequenzimetri, di smartwatch e di altri prodotti tecnologici per lo sport, azienda che ha abilitato per queste cuffie l’ecosistema Polar Flow, rendendo possibile la piena integrazione dei dati rilevati dalle cuffie nell’omonima app e nella versione web accessibile da browser. I dati rilevati dalle cuffie sono leggibili anche dallo sportwatch: il solo a poterlo fare, per ora, è Polar Vantage V3, capace di rilevare le Sennheiser MOMENTUM Sport come dei sensori esterni Bluetooth. A garanzia di misurazioni accurate, il produttore specifica che questo sistema di tracciamento in cuffia è stato testato in laboratorio con Cosinus GmbH, azienda specializzata nel rilevamento di parametri vitali nell’orecchio, presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera.

Sport a parte, da menzionare anche la tecnologia di riduzione del rumore ANC adattiva delle Sennheiser MOMENTUM Sport, che consente di adattarsi a seconda dei casi e dei rumori circostanti, permettendo di rimanere concentrati negli spazi esterni rumorosi, oppure di attivare la modalità trasparenza per avere la piena consapevolezza dell’ambiente, senza il rumore del vento, precisa Sennheiser. Per personalizzare le impostazioni audio con i preset dell’equalizzatore, fra cui Sport Sound, Bass Boost e Podcast Mode, serve l’app companion Sennheiser Smart Control, compatibile con Android e iOS.

Design e immagini delle Sennheiser MOMENTUM Sport

Sono delle cuffie piccole e particolari solo per l’aletta pensata per renderle più fisse, cruciale visto che sono pensate per sportivi. Sono tre le misure di alette incluse in confezione, a cui si aggiungono anche quattro gommini di diverse taglie, oltre al cavo di ricarica USB-C e al cordino per la custodia di ricarica. Sono tre anche i colori: verde con accenti marrone/arancione, grafite e nero.

Questi sono invece i numeri relativi a dimensioni e pesi delle Sennheiser MOMENTIUM Sport: 23,3 x 20,9 x 26,1 mm (gli auricolari), 67,7 x 64,8 x 30,0 mm (la custodia di ricarica); ciascun auricolare pesa invece 6,4 grammi, mentre la custodia 78,4 g (senza cuffie dentro).

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità delle Sennheiser MOMENTUM Sport

Le Sennheiser MOMENTUM Sport sono disponibili in Italia, già in vendita al prezzo di 329,90 euro. Si possono comprare direttamente sul sito web di Sennheiser, ma sono acquistabili anche su Amazon (con spedizioni dal 15 aprile), e prezzo altri rivenditori di terze parti.