Sennheiser approfitta del CES per lanciare tre nuovi modelli di cuffie premium dotate di tecnologia all’avanguardia per soddisfare gli utenti più esigenti. Ecco i dettagli delle MOMENTUM True Wireless 4, ACCENTUM Plus e MOMENTUM Sport.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4

Le cuffie MOMENTUM True Wireless 4 offrono un suono senza precedenti grazie all’impiego della piattaforma Qualcomm S5 Sound Gen 2 e della tecnologia Snapdragon Sound per una qualità del suono senza compromessi e una latenza ultra bassa.

Le cuffie supportano Bluetooth 5.4 e Auracast e adottano un design dell’antenna revisionato per fornire un’eccezionale continuità del segnale durante gli spostamenti con ANC adattivo migliorato, inoltre offrono fino a 7,5 ore di ascolto continuo di ispirazione audiofila e includono una custodia di ricarica Qi e la ricarica rapida tramite USB-C.

Le cuffie MOMENTUM True Wireless 4 saranno disponibili nelle tre colorazioni nero, argento e grigio e saranno preordinabili dal 15 febbraio al prezzo consigliato di 299,99 euro.

Sennheiser ACCENTUM Plus

Le cuffie ACCENTUM Plus over-ear permettono un’esperienza di ascolto in cuffia premium a un prezzo inferiore e con la connettività Bluetooth 5.2 offrono un suono di alta qualità, lunga durata della batteria e connettività versatile, supportando tutti i codec più diffusi tra cui aptX Adaptive per un suono ottimale in qualsiasi contesto.

Le cuffie forniscono 50 ore di ascolto con una singola carica e integrano un padiglione auricolare touch per un controllo intuitivo delle funzionalità senza dover cercare pulsanti o navigare nei menu.

La connettività multipunto, la riduzione del vento con ANC adattivo e il tono laterale regolabile consentono a chi indossa le cuffie ACCENTUM Plus di adattarsi al mondo che li circonda, inoltre è incluso un cavo audio per collegarsi ai sistemi di intrattenimento tradizionali.

Le cuffie bluetooth ACCENTUM Plus saranno disponibili dal 20 febbraio nei colori bianco e nero al prezzo consigliato di 229,99 euro.

Sennheiser MOMENTUM Sport

Le cuffie true wireless MOMENTUM Sport integrano sia un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (PPG) che un sensore di temperatura corporea, ciascuno dei quali può inviare dati critici alle app e ai dispositivi di fitness più diffusi.

I dati sulla frequenza cardiaca di MOMENTUM Sport si collegano e si integrano perfettamente con molti dispositivi e app per lo sport popolari, come Apple Watch, Garmin Watch, Strava, Peloton e altri.

Gli utenti avranno accesso completo alle funzionalità di biorilevamento e di analisi dei dati d’élite di Polar con approfondimenti in tempo reale durante l’allenamento e analisi offline più approfondite tramite l’app Polar Flow.

Per ridurre al minimo il rumore dei passi, la respirazione e altre distrazioni trasmesse dal corpo, le cuffie MOMENTUM Sport sono dotate di un canale di sollievo acustico e di un design semi-aperto per una consapevolezza ambientale naturale.

Grazie alla resistenza IP55 al sudore e all’acqua, al telaio antiurto e agli inserti auricolari resistenti agli intasamenti, le MOMENTUM Sport sono costruite per resistere a qualsiasi allenamento.

L’astuccio di ricarica classificato IP54 e abilitato Qi può fornire fino a tre ricariche aggiuntive delle cuffie, estendendo il tempo di riproduzione da un massimo di 6 ore a 24 ore totali, inoltre è possibile ottenere fino a 45 minuti di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica tramite USB-C.

Le cuffie TWS MOMENTUM Sport saranno disponibili dal 9 aprile nelle tre colorazioni nero, oliva e grafite al prezzo consigliato di 329,99 euro.

