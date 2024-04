Ormai ci stiamo abituando, ovunque un utente volga lo sguardo si parla di intelligenza artificiale, il mercato è infatti ormai pieno di soluzioni differenti proposte da varie aziende; molte di esse hanno sviluppato dei chatbot AI, ovvero degli assistenti virtuali mossi dall’intelligenza artificiale capaci di espletare tutta una serie di compiti e soddisfare le richieste degli utenti.

Tra le aziende impegnate nella “nuova corsa all’oro” scatenata agli albori da OpenAI, figura anche il colosso di Redmond, Microsoft infatti vanta a sua volta diverse soluzioni mosse dall’intelligenza artificiale, alcune delle quali tra l’altro sviluppate in collaborazione con l’azienda appena menzionata.

Ad ogni modo, stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, sembra che l’azienda sia al lavoro per portare l’intelligenza artificiale anche su Xbox, sotto forma di un chatbot AI che sarebbe già in test internamente all’azienda; vediamo qualche dettaglio.

Microsoft starebbe lavorando ad un chatbot AI che può aiutare con richieste di supporto e rimborsi di giochi

Sembra dunque che Microsoft abbia deciso di tentare di automatizzare alcune attività di supporto per l’ecosistema Xbox, per farlo avrebbe sviluppato e starebbe già testando un nuovo chatbot AI; il nuovo strumento sembra sia collegato ai documenti di supporto di Microsoft per la rete e l’ecosistema Xbox e sarebbe in grado di rispondere a domande e persino elaborare rimborsi di giochi dal sito Web di supporto dell’azienda.

L’intento della società è quello di far sì che questo nuovo strumento possa gestire le richieste di supporto per tutti i clienti Xbox nel prossimo futuro, motivo per cui sembra che sia stata recentemente ampliata la fase di sperimentazione interna alla società; la stessa azienda ha confermato ai colleghi menzionati in apertura l’esistenza del progetto tramite una dichiarazione di Haiyan Zhang, direttore generale dell’intelligenza artificiale di gioco presso Xbox:

Stiamo testando un agente virtuale del supporto Xbox, un prototipo interno di un personaggio animato in grado di interrogare gli argomenti del supporto Xbox con voce o testo. Il prototipo rende più semplice e veloce per i giocatori ottenere aiuto sugli argomenti di supporto utilizzando il linguaggio naturale, prendendo informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti.

Stando a quanto riportato, il nuovo chatbot interagisce con gli utenti chiedendo loro “Come posso aiutarti oggi?”, ed è in grado di rispondere rapidamente a richieste di supporto che possono spaziare da una Xbox rotta, alla risoluzione di problemi con abbonamenti a pagamento.

Se questo è quindi il primo passo per implementare l’intelligenza artificiale nelle attività di supporto dell’ecosistema Xbox, Microsoft non ha certo intenzione di limitarsi a questo: nei piani dell’azienda infatti sembra esserci l’intenzione di portare funzionalità e strumenti basati sull’IA sulla piattaforma Xbox e sugli strumenti per sviluppatori, nella creazione di contenuti di gioco, nelle operazioni di gioco, ma anche in attività di sicurezza e moderazione, come per esempio la moderazione dei contenuti sulla piattaforma Xbox e per aiutare con i processi di applicazione e ricorso.

In ultimo, sembra che Microsoft stia anche lavorando per aggiungere assistenti basati sull’intelligenza artificiale nei giochi, fornendo ai giocatori nuovi modi per ottenere aiuto mentre giocano. Insomma, i piani dell’azienda sono certamente interessanti e ambiziosi, per il momento non ci sono informazioni ufficiali circa il rilascio del chatbot AI menzionato per tutti gli utenti, non ci resta che attendere che venga ultimato il programma interno di test per saperne di più.