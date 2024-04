Dopo averne parlato fugacemente all’ultimo CES di Las Vegas, Razer ha tolto finalmente i veli al fiammante Blade 18, il suo nuovo notebook gaming top di gamma ideato per chi non cerca compromessi e pensa seriamente a una soluzione desktop replacement che non faccia rimpiangere in nessun modo i più potenti PC desktop.

Razer Blade 18 si serve della migliore componentistica attualmente disponibile in commercio; utilizza una piattaforma Intel Core 14a gen serie H abbinata a GPU della serie NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop e uno straordinario display Mini LED con ulteriori opzioni sino a 4K. A questo poi si aggiungono tutte le ottimizzazioni Razer in fatto di design, dissipazione e periferiche, tutto pensato per venire incontro alle esigenze dei gamer. Ma vediamolo nel dettaglio.

Razer Blade 18 ha una configurazione al top e supporta Thunderbolt 5

Razer Blade 18 non è un notebook che passa inosservato, non solo per le dimensioni del suo generoso display da 18 pollici, ma soprattutto per via delle possibilità di configurazione che sulla variante top prevedono una CPU Intel Core i9-14900HX da 24 core e una GeForce RTX 4090 Laptop (sino a 175 watt); il resto delle caratteristiche non è da meno visto che si possono installare sino a 64 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s (e oltre) e 8 TB di storage SSD PCI-E 4.0 grazie a due slot M.2.

Il display è un altro punto di forza di Razer Blade 18; c’è un’opzione con pannello Mini LED da 300 hertz con risoluzione QHD+, 1.000 nit di luminosità e copertura DCI-P3 100%, ma anche una seconda scelta per un pannello 4K a 200 Hz, sempre con supporto NVIDIA G-Sync. Lato dissipazione, Razer utilizza un sistema proprietario a camera di vapore con tre ventole, mentre per chi guarda alle caratteristiche da “PC desktop” non manca una webcam da 5 megapixel, array di microfoni, sei altoparlanti con audio spaziale THX in alta definizione e un’ottima dotazione di porte.

Passando al reparto connettività e capacità di espansione il livello rimane altissimo grazie alla presenza del WiFi 7 e della nuova interfaccia Thunderbolt 5 a 120 Gbps; da questo punto di vista vale la pena sottolineare che il Blade 18 è il primo notebook a supportare l’ultima revisione dell’interfaccia ad alta velocità Thunderbolt. Riguardo alle chicche targate Razer infine, oltre alla tastiera gaming RGB personalizzabile per tasto con Razer Chroma, troviamo un ampio touchpad in vetro e il rivestimento anti-impronte per lo chassis.

Scheda tecnica Razer Blade 18 2024

Sistema operativo Windows 11 Home

Processore Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-14900HX

Memoria RAM DDR5 5.600 MT/s max 64 GB (max 96 GB DDR5 5.200 MT/s)

Display 18″ QHD+ 240 Hz, 16:10 (2560 x 1600 pixel) 18″ QHD+ 300 Hz Mini-LED, 16:10 (2560 x 1600 pixel) 18″ UHD+ 200 Hz, 16:10 (3840 x 2400 pixel)

Scheda video da NVIDIA GeForce RTX 4060 sino a GeForce RTX 4090

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 4 TB (espandibile)

Tastiera per key RGB con Razer Chroma, N-Key rollover

Ampio touchpad in vetro

Rete Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 con Bluetooth 5.4

Porte LAN 2,5 Gbps 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports 1 x Thunderbolt via USB 3.2 Gen 2 Type-C con Power Delivery (100W) e Display Port 1.4 1x USB-C 3.2 Gen 2 Type-C Port (con Display Port) HDMI 2.1 Lettore schede SD

Webcam IR 5 MP con Windows Hello

Audio 6 altoparlanti jack da 3,5 mm array di microfoni Audio Spaziale THX e supporto 7.1

Dimensioni 21,90 x 275,40 x 399,90 mm

Peso 3,10 kg

Batteria da 91,7 WHr

Alimentatore da 280 o 330 watt

Disponibilità e prezzo

Razer Blade 18 è un notebook con Windows 11, attualmente si può prenotare sul sito ufficiale del produttore con disponibilità attesa per il 15 di aprile; pensiamo che nelle settimane successive arriverà anche sul mercato europeo. Per quanto concerne i prezzi, il modello di punta che si può configurare sul sito Razer costa 4.799,99 dollari, cifra che ci permette di mettere le mani su: Intel Core i9-14900K, GeForce RTX 4090, 64 GB DDR5 5.600 MT/s, 4 TB di storage e display Mini LED QHD+ 300 Hz.