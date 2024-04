Disney+ ha annunciato di essere in procinto di adottare misure per bloccare la condivisione delle password da parte dei suoi abbonati. Il CEO di Disney Bob Iger ha dichiarato, durante un’intervista, che azioni concrete contro questa pratica verranno prese a partire dal prossimo giugno, salvo poi diventare effettive per tutti i clienti nel giro di qualche mese.

Il blocco della condivisione delle password avverrà in maniera graduale, partendo da alcuni Paesi e mercati selezionati nel mese di giugno, per poi estendersi a tutti gli abbonati nel mondo entro il prossimo settembre. Disney+ ha già introdotto alcune regole anti-condivisione delle password lo scorso gennaio per i nuovi abbonati negli Stati Uniti: tali regole possono portare ad una limitazione o chiusura dell’account, ma al momento il servizio di streaming non offre opzioni, anche a pagamento, per sbloccare la condivisione dell’account al di fuori del nucleo familiare.

Tutto questo cambierà però da giugno, quando Disney+ seguirà l’esempio di Netflix, primo colosso dello streaming a mettere un freno alla condivisione delle password e che ha applicato un costo aggiuntivo di 4.99 euro al mese per ogni utente extra aggiunto al nucleo familiare.

Come funzionerà il blocco della password di Disney+

Al momento non si hanno ancora molti dettagli su come Disney+ implementerà il blocco della condivisione dell’account, che comunque funzionerà in maniera simile a quello messo già in pratica da Netflix. Tutto ciò che sappiamo si basa su alcune parole rilasciate dal direttore finanziario della società, Hugh Johnston, che durante una conferenza ha dichiarato che gli abbonati “sospettati di condivisione impropria” riceveranno in estate una notifica che li inviterà a sottoscrivere un abbonamento individuale per continuare a usufruire del servizio di streaming.

In maniera simile a quanto proposto dal servizio rivale, anche Disney+ permetterà di aggiungere utenti extra all’interno del proprio nucleo familiare, anche se non sono ancora stati forniti dettagli sulle tariffe di questa aggiunta. Probabilmente dovremo aspettare il mese di giugno, quando i primi test effettivi partiranno in alcuni mercati selezionati.

L’introduzione della condivisione della password a pagamento contribuirà probabilmente a raggiungere diversi obiettivi prefissati da Disney+, primo fra tutti l’unificazione degli account Disney, ESPN e Hulu. La recente fusione di Disney+ e Hulu negli Stati Uniti rientra nella strategia della società per incentivare un maggior numero di persone ad abbonarsi al loro pacchetto di streaming e a guardare programmi presenti su entrambe le piattaforme.

