Walt Disney Company ha reso pubblico il lancio ufficiale di Hulu su Disney+ negli USA. La novità principale di questa fusione, disponibile per gli abbonati al Disney Bundle, consiste nella fusione delle vastissime librerie Disney+ e Hulu su un’unica piattaforma. In questo modo, infatti, storie uniche, personaggi amatissimi e numerose serie televisive sono state riunite in un unico posto.

Cosa cambia con la nuova offerta bundle Disney+ e Hulu

I piani di abbonamento bundle sono ora disponibili al prezzo di $9,99 al mese, mentre Disney+ e Hulu restano sempre disponibili anche come offerte indipendenti. La nuova esperienza proposta dalla fusione delle due piattaforme consente agli abbonati del pacchetto bundle (o a coloro che sono abbonati a entrambe le applicazioni) di trasmettere in streaming contenuti disponibili su Hulu direttamente all’interno di Disney+. Inoltre, per gli utenti che hanno scelto di abbonarsi soltanto a Disney+, i contenuti di Hulu disponibili su Disney+ saranno trasmessi con opzioni di upselling ampliati su altri dispositivi. In questo modo, infatti, gli utenti che vorranno usufruire dell’abbonamento bundle dovranno pagare soltanto $2 in più al mese.

A questo proposito, Joe Earley, Presidente di Direct-to-Consumer di Disney Entertainment, ha affermato:

Il potere collettivo di Disney+ e Hulu – contenuti originali eccezionali provenienti dai marchi e studi più importanti del settore, librerie piene di decenni di icone preferite e capacità pubblicitarie e tecnologiche leader del settore – è trasformativo. Il lancio ufficiale di Hulu su Disney+ offre agli spettatori ancora più opportunità di scoprire e godersi facilmente migliaia di titoli in un unico posto, sottolineando lo straordinario valore del pacchetto Disney.

Come è stata organizzata la nuova campagna di marketing

Per sponsorizzare il lancio di Hulu su Disney+ è stata organizzata un’importante campagna di marketing. Sono state infatti realizzate trasmissioni personalizzate, spot digitali, numerosi post sui social media e campagne pubblicitarie in loco a Disneyland Resort e a Walt Disney World Resort. Inoltre, tra le numerose novità presentate, spicca soprattutto il rinnovo del brand di Disney+. Infatti, il logo di Disney+ è stato perfezionato, la palette di colori modificata ed è stato realizzato un nuovo mnemonico orchestrale dal compositore premio Oscar Ludwig Göransson. In particolare, la nuova palette di colori disponibile riflette la fusione del verde simbolo di Hulu con il blu caratteristico di Disney+. In questo modo si è voluto creare un’atmosfera accogliente per dare il benvenuto a Hulu su Disney+.

Abbonatevi qui per non perdervi niente