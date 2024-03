Alla fine dell’anno scorso Apple ha introdotto il supporto della ricarica wireless Qi2 per iPhone 13 e iPhone 14 con iOS 17.2, ma ora sembra che iOS 17.4 abbia sbloccato il supporto Qi2 anche per l’iPhone 12.

La ricarica wireless MagSafe certificata da Apple ha una potenza nominale massima di 15 W, mentre la ricarica wireless Qi magnetica compatibile è limitata da Apple a un massimo di 7,5 watt.

Sebbene Apple non abbia annunciato nulla di ufficiale, una serie di test e feedback effettuati da alcuni utenti dimostrano che l’iPhone 12 con iOS 17.4 ora funziona alla massima velocità di ricarica wireless di 15 W quando è collegato magneticamente a un caricabatterie Qi2 non MagSafe.

L’iPhone 12 supporta ufficiosamente la ricarica magnetica Qi2 grazie a iOS 17.4

I test hanno dimostrato che quando collegato ai caricabatterie Qi2, l’iPhone 12 si ricarica a una velocità comparabile con quella dei caricabatterie MagSafe certificati Apple, mostrando persino l’animazione di ricarica a 15 W.

Un caricabatterie Apple MagSafe è stato in grado di ricaricare un iPhone 12 Pro Max da zero a 30% in 38 minuti e da zero a 50% in 70 minuti, mentre utilizzando il caricabatterie wireless Anker Qi2 MagGo, lo stesso iPhone è passato da zero a 30% in 33 minuti e da zero a 50% in 64 minuti.

In altri test, utilizzando un iPhone 12 con una batteria più piccola i tempi di ricarica erano molto simili tra MagSafe e Qi2: circa 20 minuti da zero a 30% e 45-50 minuti da zero a 50%.

