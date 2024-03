L’acquisto di un nuovo smartphone è un momento magico per ogni appassionato e ciò vale ovviamente anche per gli acquirenti degli iPhone di Apple, la quale starebbe mettendo a punto una soluzione — denominata Presto — per consentire agli utenti di aprire la scatola e godersi subito il proprio nuovo gioiellino, dando un taglio netto ai consueti tempi di attesa.

La notizia era rimbalzata già nei giorni scorsi: in parole povere, il nuovo sistema messo a punto da Cupertino dovrebbe consentire agli Apple Store di aggiornare gli iPhone in vendita senza bisogno di aprire la confezione, di modo che gli utenti trovino l’ultima versione di iOS già installata e possano immediatamente iniziare ad usare il dispositivo.

iPhone in vendita già aggiornati

Ebbene, adesso la prima indiscrezione è diventata di colpo più concreta grazie alla testata francese iGeneration, che ha condiviso la prima foto del macchinario noto come Presto, che sembra destinato a diventare parte integrante della dotazione degli Apple Store in giro per il mondo.

Chiunque abbia mai acquistato un nuovo iPhone conosce molto bene il senso di frustrazione che si presenta nel momento in cui si apre la confezione di vendita, si accende il dispositivo e ci si ritrova impelagati nel processo di configurazione iniziale, con annessa installazione dell’aggiornamento software comprensivo di tutte le novità rilasciate dal momento in cui lo smartphone è stato confezionato a quello della prima accensione. Nel caso degli iPhone 15, ad esempio, si trattava addirittura di un aggiornamento fondamentale per il trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.

Stando a quanto emerso in questi giorni, Apple sta mettendo a punto un macchinario con una funzione ben precisa: aggiornare gli iPhone prima della vendita. La seguente foto mostra ben due macchinari Presto impilati uno sull’altro: ogni apparecchio dispone di sei postazioni, con tanto di contrassegni per facilitare il corretto allineamento di smartphone dalle dimensioni differenti.

Per quanto riguarda la tecnologia impiegata per l’installazione wireless degli aggiornamenti software, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto riferimento a “MagSafe e altre tecnologie wireless” non meglio precisate tramite le quali gli addetti degli Apple Store saranno in grado di accendere i dispositivi, aggiornarli e spegnerli nuovamente. La fonte sostiene che sia coinvolta anche la tecnologia NFC e che i macchinari sarebbero collegati a server specifici in grado di accedere agli aggiornamenti software con 24 ore di anticipo rispetto al rilascio pubblico.

Presto negli Apple Store

A detta di Mark Gurman, i primi test dei macchinari Presto sarebbero limitati agli Stati Uniti, tuttavia Apple ne avrebbe già pianificato la diffusione a partire dal mese di aprile 2024. Insomma, se tra qualche settimana acquisterete un nuovo iPhone e troverete l’ultima versione di iOS al primo avvio, saprete già di dover dire grazie a Presto.

Leggi anche: Apple ha rilasciato iOS 17.4 e iPadOS 17.4, “aprendo” i due OS nell’Unione Europea