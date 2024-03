Apple sta per lanciare un grande novità nei suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti. A breve gli Apple Store negli USA avranno in dotazione il nuovo strumento “Presto within Apple” che consentirà agli addetti dei punti vendita di aggiornare il software degli iPhone nuovi senza aprire la confezione.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg questo sistema consentirà ai dipendenti dell’Apple Store di aggiornare in modalità wireless il software dell’iPhone mentre lo smartphone è ancora nella confezione.

Gli Apple Store potranno aggiornare gli iPhone inscatolati

L’operazione sarebbe possibile grazie a un dispositivo simile a una scarpiera sul quale l’addetto del negozio può posizionare gli iPhone inscatolati. Il sistema sarebbe in grado di accendere l’iPhone, aggiornare il software e quindi spegnerlo senza bisogno di aprire la confezione.

In questo modo le persone che acquistano nuovi iPhone dagli Apple Store probabilmente avranno l’ultima versione del software già installata, piuttosto che quella di fabbrica.

Gurman ha segnalato per la prima volta questo sistema lo scorso ottobre e successivamente sono state trovate delle tracce della funzionalità anche in iOS 17.2.

Secondo quanto riferito il processo è in fase di test presso alcuni Apple Store selezionati dalla fine del 2023 e inizierà ad essere ampiamente diffuso negli Apple Store negli Stati Uniti ad aprile, raggiungendo tutti i negozi statunitensi entro l’inizio dell’estate.

