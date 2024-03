Proprio come OnePlus Ace 3V arriverà da noi con un’altra identità, ovvero quella di OnePlus Nord 4, anche gli auricolari true wireless OnePlus Buds V appena ufficializzati in Cina sono destinati ad essere commercializzate sul mercato occidentale con una denominazione differente.

In questo caso però ancora non abbiamo indicazioni specifiche: secondo le ipotesi circolanti al momento l’azienda dovrebbe collocare il prodotto ancora una volta all’interno della famiglia “Nord“.

OnePlus Buds V puntano forte sul prezzo

È vero, non sappiamo ancora come si chiameranno da noi i nuovi auricolari true wireless del brand cinese, ma paradossalmente sulla scheda tecnica non abbiamo dubbi. E neanche sul posizionamento all’interno del settore: siamo davanti ad un prodotto pensato per competere nella fascia economica, con un prezzo di lancio in Cina di 149 yuan, ovvero l’equivalente di appena 22 euro (e scende addirittura sotto la soglia dei 20 euro al cambio con la promozione relativa al lancio)

Insomma, siamo lontani dalle recenti OnePlus Buds 3, e più vicini a proposte come OnePlus Buds Nord CE , e ancora di più (già a partire dal design) alle Enco Buds2 Pro di Oppo. La scheda tecnica lo conferma: manca infatti la cancellazione attiva del rumore di fondo (ANC), ma c’è la riduzione gestita tramite AI per garantire chiamate più chiare.

Gli auricolari pesano 4,3 grammi ciascuno sono equipaggiati con driver da 12,44 mm con magnete al neodimio N48 e bobina dinamica placcata in titanio e due microfoni. Sul fronte dell’autonomia il produttore dichiara 8 ore di riproduzione musicale per le sole cuffie, che diventano 38 ore sfruttando il case di ricarica (che pesa 38,1 grammi).

I controlli sono touch e c’è la certificazione IP55 per schizzi d’acqua e polvere. La connessione wireless è gestita tramite Bluetooth 5.3 con latenza di 94 ms, ed è agevolata con altri dispositivi targati OnePlus: basterà aprire la custodia infatti per avviare il pairing in maniera automatica. Gli auricolari sono disponibili in tre colorazioni differenti: silver sand white, interstellar blue e shadow black.

Attualmente non ci sono ancora indicazioni né sulle tempistiche né sui prezzi relativi al lancio sul mercato globale.