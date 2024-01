OPPO ha annunciato oggi sul nostro mercato un nuovo paio di cuffie economiche, le Enco Buds2 Pro. Le ha presentate insieme al tablet Pad Neo, due dispositivi dal buon rapporto fra qualità e prezzo, almeno sulla carta. A seguire, le caratteristiche chiave, le funzioni e il prezzo delle OPPO Enco Buds2 Pro.

Caratteristiche tecniche, funzioni e immagini di OPPO Enco Buds2 Pro

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, con i classici gommini che permettono di fissarle bene alle orecchie e, nel contempo, di isolare l’utente, a tutto beneficio della resa audio. Le OPPO Enco Buds2 Pro montano degli altoparlanti in titanio da 12,4 mm con sensibilità di 107,5 ± 1.5 dB e frequenza in risposta da 20 Hz a 20 kHz.

Presente la certificazione IP55 di resistenza contro schizzi d’acqua e sudore, oltre alla tecnologia di cancellazione del rumore in chiamata, che si avvale di due microfoni, di soluzioni di intelligenza artificiale e dell’algoritmo OPPO Master Equalizer per ottimizzare in maniera dinamica il suono, sia in conversazione che durante l’ascolto di musica. Per quanto riguarda invece la connettività, le OPPO Enco Buds sono dotate di Bluetooth 5.3 che, oltre alla latenza contenuta di appena 94 ms, permette anche di cambiare dispositivo sorgente con velocemente, sia Android che iOS.

La batteria delle cuffie ha invece una capacità di 36 mAh, di 480 mAh la custodia di ricarica, numeri che, tradotti, equivalgono a un massimo di 4 ore in chiamata, di 8 ore riproducendo della musica e di un massimo di 38 ore di ascolto e 20 in chiamata avvalendosi della ricarica della custodia, dati non meglio contestualizzati da OPPO. I tempi di ricarica vanno invece dai 70 minuti delle cuffie ai 130 minuti della custodia.

Per il resto, quando connesse a uno smartphone OPPO, le Enco Buds2 Pro vantano alcune funzioni aggiuntive come la possibilità di monitorare il livello di batteria sia delle cuffie che della custodia, gestire il sistema di cancellazione del rumore in chiamata, aggiornare il software e gestire alcune funzioni come il rilevamento e l’equalizzazione. Per inciso, con l’app HeyMelody anche gli smartphone di altre aziende possono accedere alle impostazioni e aggiornare le cuffie in questione, che si gestiscono tramite touch: regolazione del volume, cambio traccia, attivazione della cancellazione del rumore, perfino per scattare una foto.

Prezzo e disponibilità di OPPO Enco Buds2 Pro

Le OPPO Enco Buds2 Pro sono disponibili in Italia da oggi, 29 gennaio 2024, al prezzo di 49,99 euro nei colori Graphite White e Graphite Black. Si possono acquistare sullo store ufficiale di OPPO, ma sono disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

