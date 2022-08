Come previsto, OnePlus ha lanciato oggi sul mercato un nuovo paio di cuffie true wireless. Si chiamano OnePlus Nord Buds CE e, per ora, sono state ufficializzate in India dove sono in vendita a un prezzo piuttosto basso. Dalla loro, si presentano con un design non in-ear ma semiaperto, in stile Apple AirPods, sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, e di una batteria che, complessivamente (cioè con il supporto della custodia di ricarica) garantisce fino a 20 ore di autonomia in riproduzione musicale. Comunque, scopriamole insieme nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle OnePlus Nord Buds CE

Le OnePlus Nord Buds CE sono delle cuffie true wireless con design semi aperto, delle semi-in ear che non prevedono la sistemazione di gommini e non isolano, à la AirPods per intenderci. Sono dotate di driver dinamici da 13,4 mm, di frequenze da 20 Hz a 20.000 Hz e di un design ultraleggero: pesano appena 3,5 grammi (la custodia 33 grammi).

Come le loro simili, supportano la gestione tramite controlli touch (tocco singolo per mettere in pausa o avviare la riproduzione, doppio tocco per cambiare traccia, rispondere o terminare una chiamata, triplo tocco per invocare l’assistente vocale o avviare la Game Mode), sono resistenti agli schizzi d’acqua (la certificazione è la IPX4) che garantisce tenuta anche quando le si usa sotto la pioggia o contro il sudore, presentano un’equalizzazione che OnePlus chiama Sound Master Equalizer, e una modalità a bassa latenza a 94 ms, oltre al sistema di cancellazione del rumore AI.

Per il resto, c’è da specificare la presenza delle funzioni OnePlus Fast Pair, della compatibilità con HeyMelody app (non per iOS), del Bluetooth 5.2, del supporto ai formati AAC e SBC, e di una batteria da 27 mAh che garantisce alle OnePlus Nord Buds CE un’autonomia continuativa di quattro ore e mezza nella riproduzione musicale e di 3 ore quando le si utilizza in chiamata. Considerando poi il supporto energetico della custodia di ricarica, dotata di una batteria da 300 mAh, l’autonomia sale a 20 ore di ascolto complessivo. E per quanto riguarda la ricarica veloce, bastano 10 minuti per ottenerne 81 di riproduzione.

Previous Next Fullscreen

OnePlus Nord Buds CE: prezzi e disponibilità

Le OnePlus Nord Buds CE si presentano in due colorazioni: Moonlight White (bianco) e Misty Grey (grigio). Per il momento, come anticipato, sono state ufficializzate sul mercato indiano, dove saranno acquistabili a partire da giovedì 4 agosto 2022 al prezzo di 2.299 rupie indiane, circa 28 euro al cambio attuale. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina web relativa del sito di OnePlus (qui), ma per ulteriori dettagli su un’eventuale disponibilità sul nostro mercato continuate a seguirci.

Forse ti sei perso: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione aggiornata