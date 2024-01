Oltre a OnePlus 12 e 12R, l’azienda ha annunciato per il mercato italiano un nuovo paio di cuffie wireless: le OnePlus Buds 3. Se non dovessero suonarvi nuove è perché già a inizio mese OnePlus le ha presentate in Cina, cuffie dall’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, di cui vi descriviamo le principali caratteristiche e particolarità.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle OnePlus Buds 3

Sono delle cuffie in-ear dotate di 2 altoparlanti dinamici per auricolare: woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm a garanzia di una risposta in frequenza molto ampia, da 15 Hz a 40 KHz. Le OnePlus Buds 3 sono dotate inoltre di 6 microfoni (3 per cuffia), di Bluetooth 5.3 con codec LHDC 5.0, AAC e SBC, Google Fast Pair e doppia connessione, per semplificare il passaggio da un dispositivo sorgente all’altro. Presente anche la tecnologia audio 3D in grado di replicare le sfumature acustiche degli ambienti spaziali 3D, o ancora, Audio ID 2.0, per personalizzare i propri profili audio.

Da segnalare la certificazione della JAS (Japan Audio Society) come dispositivo audio Hi-Res, la IP55 contro polvere e acqua, e la TÜV Rheinland per le prestazioni della tecnologia di cancellazione del rumore. A questo proposito, le OnePlus Buds 3 promettono riduzioni fino a 49 dB e capacità di adattarne l’efficacia in base all’ambiente circostante (Smart Scene 2.0). Interessante anche il fatto che le cuffie sono in grado di analizzare il canale uditivo di chi le indossa per ottimizzare sia la cancellazione del rumore che l’esperienza audio più in generale.

Presenti anche i controlli touch per gestire la riproduzione, il volume e l’intervento della cancellazione del rumore:

Doppio tocco: consente di passare alla canzone successiva/rispondere alla chiamata in arrivo/riagganciare

Triplo tocco: consente di tornare alla canzone precedente

Tocco e pressione per 3 secondi: consente di rifiutare la chiamata

Pressione mantenuta: consente di passare dalla modalità cancellazione rumore/alla modalità Trasparenza

Scorrimento del dito verso l’alto: consente di aumentare il volume

Scorrimento del dito verso il basso: consente di diminuire il volume

OnePlus promette fino a 10 ore di autonomia disattivando la cancellazione attiva del rumore (6 ore e mezza con ANC attivo), che diventano 44 usufruendo della custodia di ricarica. In caso d’emergenza fa comodo anche la tecnologia di ricarica rapida delle OnePlus Buds 3 che, in 10 minuti, garantisce 7 ore di riproduzione. A parte il volume al 50%, questi dati non sono stati meglio contestualizzati dal produttore, che dichiara tuttavia una capacità della batteria di 58 mAh degli auricolari e di 520 mAh della custodia.

Per il resto, in confezione le OnePlus Buds 3 arrivano con 3 inserti in silicone di dimensioni differenti e con un cavo di ricarica USB C, cuffie rivestite in metallo che misurano 31,68 x 20,22 x 24,4 mm e pesano 4,8 grammi; queste le dimensioni e il peso della custodia: 58,72 x 50,15 x 25,81 mm, per 40,8 grammi.

OnePlus Buds 3: prezzo e disponibilità in Italia

Le cuffie OnePlus Buds 3 sono disponibili in due colori, Metallic Gray e Splendid Blue, acquistabili in preordine da oggi, fino al 6 febbraio, a 89 euro invece di 99 euro sul sito di OnePlus usando il codice APPBuds3; probabilmente saranno disponibili presto anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

