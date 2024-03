Presentato a fine ottobre assieme ai nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, Apple iMac con chip M3 è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo. Si tratta del primo sconto vero e proprio sullo store, considerando pure che è il prezzo più basso mai proposto da Amazon. Costa quasi 300 euro in meno rispetto al listino, ma le unità disponibili non sono molte. Pertanto, ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Amazon sconta Apple iMac M3, in offerta al minimo storico

Il modello protagonista dell’offerta di Amazon di cui vi parliamo oggi è quello più economico, la versione base di Apple iMac con chip M3. Si tratta della variante con CPU e GPU a 8 core, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e unità SSD da 256 GB, computer desktop all in one dotato di uno schermo da 24 pollici (23,5″ per essere precisi). La versione 2023 di Apple iMac è molto simile al modello precedente con M1, fuorché per il chip Apple Silicon M3, più veloce ed efficiente che, sulla carta, promette in alcuni casi prestazioni di molto superiori.

Detto questo, passiamo ai dettagli dell’offerta di Amazon: in queste ore è possibile acquistare Apple iMac M3 Argento così configurato al prezzo di 1369 euro invece di 1629 euro, uno sconto del 16% che è una rarità considerando che si tratta di un prodotto Apple e, per di più, in vendita solo da pochi mesi. Come anticipato, le scorte sono tuttavia risicate, ragion per cui, meglio non pensarci troppo nel caso in cui foste interessati.

Acquista Apple iMac M3 Argento su Amazon a 1369 euro invece di 1629 euro

