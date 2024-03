IKEA Tretakt è una nuova presa smart super economica compatibile anche con Alexa

Come ha dimostrato di recente anche l’apertura del programma beta per Metter di Dirigera Hub, IKEA continua a puntare parecchio sui prodotti per la smart home, portando sul mercato una nuova presa smart molto economica, fra le meno costose in circolazione.

Si chiama IKEA Tretakt e, per ora, non è disponibile sul nostro mercato ma, considerando il recente arrivo sugli scaffali europei, quelli dei punti vendita francesi e tedeschi, per ora, dovrebbe arrivare presto anche da noi.

La presa smart economica IKEA Tretakt, e un’alternativa scontata

È un oggettino molto semplice che, in sostanza, rende smart qualsiasi dispositivo con cui si collega. IKEA Tretakt ne rende cioè gestibile da remoto l’accensione e lo spegnimento, come fanno anche molte altre prese smart compatibili con servizi terzi come Amazon Alexa, Apple Casa o Google Home, servizi con cui è compatibile, oltre che con l’app IKEA Home smart ufficiale.

Una presa smart come questa permette quindi di automatizzare l’accensione e lo spegnimento di elettrodomestici, lampade, macchine del caffè, TV e altri dispositivi elettrici non smart direttamente con le app dei servizi citati, con i comandi vocali e con tutte le altre soluzioni relative. Comodo anche il pulsante fisico che permette di accendere e spegnere manualmente, in caso di necessità, come pure la possibilità di impostare dei timer dall’app IKEA Home smart, che permette di abbinare fino a 10 prese insieme a un telecomando wireless o a un sensore di movimento con cui gestire i dispositivi connessi.

Come anticipato, per ora la presa intelligente Tretakt di IKEA non è disponibile in Italia, ma si può ad esempio acquistare in Francia, dove è in vendita a 7,99 euro, prezzo particolarmente basso e difficile da eguagliare anche in caso di sconti. In attesa della disponibilità, eventuale ma probabile per le ragioni di cui sopra, potete virare sulla presa smart TP-Link Tapo P115, compatibile anch’essa con servizi come Amazon Alexa, Google Home e acquistabile in offerta a un ottimo prezzo su Amazon:

Acquista la presa smart TP-Link Tapo P115 in offerta su Amazon

