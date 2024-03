Dirigera Hub, il dispositivo di IKEA studiato per consentire agli utenti di gestire il proprio ecosistema smart home, potrà presto contare sul supporto a Matter.

Ebbene sì, a distanza di quasi due anni dal lancio di Dirigera Hub, è finalmente in dirittura d’arrivo il supporto allo standard Matter: a renderlo noto è stato il colosso dell’arredamento, che si prepara a rilasciarlo in versione beta.

IKEA si prepara a supportare Matter

Grande soddisfazione è stata espressa da David Granath, manager della divisione Ikea Home Smart, il quale ha precisato che il supporto a Matter per Dirigera Hub è disponibile per gli utenti beta tramite l’applicazione ufficiale.

Il team di IKEA ha reso noto che inizialmente la beta si concentrerà solo sui prodotti di illuminazione, categoria che dovrebbe ricomprendere le lampadine, i sensori di movimento, i telecomandi e le prese intelligenti (purtroppo il colosso dell’arredamento non ha confermato i dispositivi esatti).

A dire di Granath, IKEA prevede di superare una fase di test e raccogliere feedback dagli utenti beta, in modo da “contribuire a migliorare l’esperienza complessiva quando l’aggiornamento verrà esteso per includere tutti i clienti e più prodotti”.

L’aggiunta del supporto a Matter dovrebbe significare che le luci IKEA potranno essere associate attraverso Dirigera Hub a qualsiasi piattaforma compatibile con tale standard anche se, dato che la soluzione del colosso dell’arredamento supporta già Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, gli utenti potrebbero non notare molte differenze se usano solo tali piattaforme.

Granath ha anche precisato che Dirigera Hub agisce come un ponte e non come un controllore di Matter o di un dispositivo di tale piattaforma. In sostanza, gli utenti avranno bisogno di un apposito controller Matter dalla piattaforma su cui desiderano usare le luci, come un Apple HomePod, Amazon Echo o uno smart speaker di Google.

Il programma beta di IKEA al momento è chiuso e non si sa quando tale novità sarà disponibile per tutti.

