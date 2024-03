Si è conclusa nella (nostra) mattinata di oggi, lunedì 11 marzo, la cerimonia degli Oscar 2024, con il largo successo di Oppenheimer di Christopher Nolan, il film che ha vinto più premi di tutti, ben 7. Si è aggiudicato le statuette di miglior film, miglior regia (la prima volta per Nolan), miglior attore protagonista (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), miglior colonna sonora, miglior montaggio e miglior fotografia. Un po’ a sorpresa, secondo i pronostici, Emma Stone ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista per Povere Creature!, film premiato anche per la miglior scenografia e migliori trucco e acconciature.

Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers (Lezioni di vita) ha invece vinto la statuetta come miglior attrice non protagonista, il film La zona d’interesse si è aggiudicato i premi di miglior film internazionale e miglior sonoro, The Wonderful Story of Henry Sugar (La meravigliosa storia di Henry Sugar) il miglior cortometraggio, American Fiction la miglior sceneggiatura non originale, mentre Anatomia di una caduta la miglior sceneggiatura originale. Fra gli altri vincitori degli Oscar 2024 ci sono poi Barbie per la miglior canzone originale (What Was I Made For?), 20 Days in Mariupol il miglior documentario, The Last Repair Shop il miglior cortometraggio documentario, Godzilla Minus One i migliori effetti visivi, Il ragazzo e l’airone il miglior film d’animazione e Was is Over! Inspired by the Music of John & Yoko il miglior corto animato.

Dove vedere i film degli Oscar 2024

Alcuni sono visibili ancora al cinema, altri sono noleggiabili o acquistabili, altri ancora si possono già guardare sulle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, TIMVISION, Disney+, NOW, YouTube o Apple TV+. Nell’elenco che segue, tutti i modi e i servizi per guardare i film vincitori degli Oscar 2024 e alcuni link utili.

I link per attivare Amazon Prime Video, per l’abbonamento a Sky (servizi vari), per abbonarti a Disney+ e per vedere TIMVISION e Netflix.

Oppenheimer è ancora visibile in alcuni cinema e si può acquistare o noleggiare su YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV+, dal 29 aprile si potrà vedere su Sky Cinema e NOW;

è ancora visibile in alcuni cinema e si può acquistare o noleggiare su YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV+, dal 29 aprile si potrà vedere su Sky Cinema e NOW; Povere Creature! è visibile solo al cinema al momento, dal 19 marzo si potrà noleggiare su Sky Primafila;

è visibile solo al cinema al momento, dal 19 marzo si potrà noleggiare su Sky Primafila; La zona d’interesse è visibile solo al cinema per ora;

è visibile solo al cinema per ora; Barbie si può acquistare o noleggiare su Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube e TIMVISION, dal 22 aprile si potrà vedere su Sky Cinema e NOW;

si può acquistare o noleggiare su Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube e TIMVISION, dal 22 aprile si potrà vedere su Sky Cinema e NOW; American Fiction è visibile su Amazon Prime Video;

è visibile su Amazon Prime Video; The Holdovers ( Lezioni di vita ) è visibile solo al cinema la momento;

( ) è visibile solo al cinema la momento; The Wonderful Story of Henry Sugar ( La meravigliosa storia di Henry Sugar ) è disponibile su Netflix

( ) è disponibile su Netflix Anatomia di una caduta è ancora visibile in alcuni cinema e si può noleggiare su Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube e Sky Primafila;

è ancora visibile in alcuni cinema e si può noleggiare su Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube e Sky Primafila; 20 Days in Mariupol è visibile solo in alcuni cinema al momento;

è visibile solo in alcuni cinema al momento; The Last Repair Shop è visibile su Disney+;

è visibile su Disney+; Il ragazzo e l’airone si può guardare solo al cinema per ora.

Godzilla Minus One e Was is Over! Inspired by the Music of John & Yoko non sono al momento visibili in Italia. Si possono invece guardare alcuni film candidati agli Oscar 2024 che non hanno vinto nessuna statuetta come:

Past Lives è visibile al cinema;

è visibile al cinema; Nyad – Oltre l’oceano è disponibile su Netflix;

è disponibile su Netflix; Killers of the Flower Moon si può guardare su Amazon Prime Video e noleggiare su YouTube, TIMVISION e Apple TV+;

si può guardare su Amazon Prime Video e noleggiare su YouTube, TIMVISION e Apple TV+; Maestro è disponibile su Netflix;

è disponibile su Netflix; Io capitano è visibile su NOW e noleggiabile su Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV+ e TIMVISION;

è visibile su NOW e noleggiabile su Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV+ e TIMVISION; La società della neve è disponibile su Netflix;

è disponibile su Netflix; Perfect Days è visibile solo al cinema per ora;

è visibile solo al cinema per ora; Rustin è disponibile su Netflix.

Leggi anche: Le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione e i migliori film sullo spazio