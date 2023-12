Il 2024 di Amazon Prime Video si rivela già piuttosto scoppiettante a giudicare dalle novità anticipate in queste ore e nei giorni scorsi. Dopo un 2023 particolarmente ricco di contenuti, siamo già pronti per andare a scoprire una selezione delle migliori novità che ci attendono nel 2024 tra film, serie TV e show originali.

Le novità Amazon Prime Video del 2024: le anticipazioni su film, serie TV e show in arrivo

Con il passare degli anni, Amazon Prime Video si sta arricchendo con tanti film e serie TV, originali e non, e anche nel 2024 non mancheranno succose novità per gli abbonati Amazon Prime. Nei prossimi mesi avremo novità italiane come la serie Citadel: Diana, il capitolo italiano dello Spyverse di Citadel, o le nuove stagioni di LOL: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e Sono Lillo, ma anche contenuti internazionali come la quarta stagione di The Boys o l’attesissima serie TV Fallout, basata su una delle più grandi serie di videogiochi.

Per alcuni dei contenuti in arrivo abbiamo già le date di uscita, soprattutto per quelli in arrivo a breve, ma per altri dobbiamo accontentarci per il momento. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità Amazon Prime Video in arrivo nel 2024 tra film, serie TV e show originali.

Film in arrivo nel 2024 su Amazon Prime Video

Foe (original)

La storia segue Hen (Saoirse Ronan) e Junior (Paul Mescal) mentre coltivano un terreno isolato, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto non invitato (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. In arrivo su Amazon Prime Video il 5 gennaio 2024.

Role Play (original)

Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo. Con Kaley Cuoco e David Oyelowo. Disponibile su Amazon Prime Video dal 12 gennaio 2024.

Pensati Sexy (original)

Diana Del Bufalo è Maddalena, 30 anni e zero autostima. Dopo un appuntamento andato male, si convince di non essere abbastanza sexy, ma un angelo custode entra nella sua vita. Nel cast anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica, Valentina Nappi. Con la regia di Michela Andreozzi e la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie. In arrivo il 12 febbraio 2024.

Falla girare 2 (original)

Giampaolo Morelli torna alla regia e come interprete in questo secondo capitolo dopo Falla Girare. Nel cast anche Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Gianfranco Gallo, Livio Kone, Valeria Angione e Christopher Lambert. In arrivo nel 2024.

Gli Addestratori (original)

Nuova commedia in arrivo nel 2024 con Lillo Petrolo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Paolo Mazzarelli, con Anita Caprioli, e con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino.

Road House (original)

Una adrenalinica rivisitazione del classico cult degli anni ’80, nel quale l’ex lottatore dell’UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in un locale delle Florida Keys, solo per scoprire che questo paradiso non è tutto ciò che sembra. In arrivo nel corso del 2024.

Sebastian Fitzek’s Der Heimweg (original)

Basato sull’omonimo bestseller dell’autore Sebastian Fitzek, racconta la storia di Jules (Sabin Tambrea), che lavora alla Way Home, un servizio di assistenza telefonica dedicato alle donne. Un giorno riceve la telefonata di Klara, una giovane madre che afferma di aver ricevuto un ultimatum dal “killer del calendario”: o uccide il marito o sarà assassinata quella notte.

Hildegart (original)

Film basato su una storia vera, quella di Hildegart, che fu concepita ed educata dalla madre Aurora per essere la donna del futuro, diventando poi una delle menti più brillanti della Spagna degli anni ’30 e uno dei riferimenti europei sulla sessualità femminile. Con Najwa Nimri (La casa di carta, Vis a vis) e Alba Planas (Días mejores, Skam Spagna). In arrivo nel corso dell’anno.

Serie TV e show in arrivo nel 2024 su Amazon Prime Video

Marry My Husband (original)

Una serie K-drama che racconta la storia di una donna malata terminale, Ji-won, che scopre la relazione illecita della sua migliore amica Jung Su-min e di suo marito Park Min-hwan, il quale la uccide. Per una serie di eventi, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta la sua vendetta. Disponibile su Prime Video dal 1° gennaio 2024.

James May: Our Man in India (original)

Dopo le sua avventure in Giappone e in Italia, James May torna con la terza stagione della popolare serie dedicata ai viaggi. Questa volta affronta la sua più grande avventura: un’epopea di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il Paese più popoloso – e forse più straordinario – del mondo. Disponibile dal 5 gennaio 2024.

No Activity – Niente da segnalare (original)

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a trovare un modo per ammazzare il tempo. Con Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Carla Signoris ed Emanuela Fanelli. In arrivo il 18 gennaio 2024.

Hazbrin Hotel (original)

Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. La serie musical comedy d’animazione per adulti è prodotta da A24 e da Bento Box Entertainment di FOX Entertainment e creata da Vivienne Medrano. In arrivo su Prime Video il 19 gennaio 2024.

Expats (original)

Ambientata nel contesto complesso dei residenti di Hong Kong, Expats di Lulu Wang ritrae un gruppo di donne dalle mille sfaccettature dopo che un singolo incontro dà il via a una catena di eventi che cambiano la vita. Con Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo. Disponibile su Amazon Prime Video dal 26 gennaio 2024.

Mr. & Mrs. Smith (original)

Adattamento in serie dell’action movie del 2005 (con Brad Pitt e Angelina Jolie). Vi presentiamo gli Smith, interpretati da Donald Glover e Maya Erskine: due sconosciuti che hanno rinunciato alla propria identità per essere uniti come partner – nello spionaggio e nel matrimonio. Disponibile su Amazon Prime Video il 2 febbraio 2024.

Regina Rossa (original)

Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione. In arrivo su Amazon Prime Video il 29 febbraio 2024.

Fallout (original)

Una delle novità 2024 più attese di Amazon Prime Video. Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta. In arrivo il 12 aprile 2024.

Antonia (original)

Un’ironica serie dramedy in sei episodi con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l’endometriosi. La malattia sarà l’occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie è ideata da Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta. In arrivo nel corso dell’anno.

Citadel: Diana (original)

Arriva nel 2024 il capitolo italiano nello Spyverse di Citadel. La serie, creata, prodotta e girata in Italia, ha per protagonista Matilda De Angelis. Con lei nel cast anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (original)

Resta ancora un posto nel cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, e per questo arriva LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, un nuovo show con comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest il presentatore. In arrivo nel corso del 2024.

LOL: Chi ride è fuori – stagione 4 (original)

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: questa volta ci saranno Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Con loro un comico non professionista da LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – stagione 4 (original)

Nella quarta stagione del reality thriller si daranno alla fuga per cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” otto personaggi di spicco del panorama italiano: Raoul Bova in coppia con la moglie Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Karaoke Night – Talenti senza vergogna (original)

Un gruppo di sei concorrenti, con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke, ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. Nello show, in 4 episodi, condotto da Dargen D’Amico, protagonisti sono Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi.

Sul più bello – La serie (original)

Proseguono le avventure di Marta, decisa a prendere in mano la propria vita, e dei suoi amici. Jacopo deciderà di aprire di nuovo il suo cuore a Dario, e Federica trova il grande amore, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. La serie ha per protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare, Diego Giangrasso.

Sono Lillo – stagione 2 (original)

Grazie a Posaman, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio (Pietro Sermonti) ha ceduto i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. In arrivo nei prossimi mesi.

The Boys – stagione 4 (original)

L’attesa è stata mitigata dallo spin-off Gen V, ma dovremo aspettare ancora un po’ per mettere gli occhi sulla quarta stagione di The Boys. Una visione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – che sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come le divinità – abusano dei loro superpoteri invece di usarli per il bene.

Those About to Die (original)

Roma nel 79 d.C. è la città più ricca del mondo. La popolazione, annoiata, inquieta e sempre più violenta, è tenuta in riga principalmente da cibo gratuito e intrattenimento spettacolare, sotto forma di corse di carri e combattimenti di gladiatori. Protagonista Anthony Hopkins. Diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintne. In arrivo nel corso del 2024.

Clarkson’s Farm – stagione 3 (original)

La terza stagione segue Jeremy, Lisa, Kaleb, Gerald e Charlie mentre si imbarcano in altre avventure agricole, con umorismo e progetti agricoli ingegnosi. In arrivo nel corso dell’anno.

Altre novità in arrivo nel 2024 su Prime Video

Drag Den con Manila Luzon, stagione 2: La vendetta (original) – 18 gennaio 2024

(original) – 18 gennaio 2024 Oltre lo schermo (sul canale YouTube ufficiale) – 19 gennaio, 23 febbraio e 22 marzo 2024

(sul canale YouTube ufficiale) – 19 gennaio, 23 febbraio e 22 marzo 2024 Maxton Hall- The World Between Us (serie original tedesca)

Questa era solo una selezione delle principali novità in arrivo nel 2024 su Amazon Prime Video, ma ovviamente nel corso dell’anno ne arriveranno tante altre (come i nuovi episodi della seconda stagione di Invincible, attesi per l’inizio dell’anno). Continuate a seguirci perché non mancheremo di tenervi aggiornati sulle migliori novità Prime Video e degli altri servizi di streaming in Italia.

