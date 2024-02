Dopo il debutto ufficiale all’ultimo CES di Las Vegas, ASUS ROG annuncia la disponibilità per il mercato italiano della tastiera da gaming ROG Falchion RX Low Profile. Pensata per i gamer più esigenti, la nuova proposta ROG punta a coniugare al meglio un design compatto e curato alle prestazioni, vero punto chiave quando parliamo di tastiere rivolte ai gamer.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile ha un form-factor al 65% e connettività al top

La ROG Falchion RX Low Profile va ad ampliare nel migliore dei modi il catalogo di periferiche gaming targato ASUS, non solo per qualità costruttiva e reattività in fase di gioco, ma anche per la cura riservata al design, premiato non a caso dalla giuria del CES Innovation Award 2024. Tra le caratteristiche estetiche della periferica spicca subito la striscia LED collocata nella parte superiore della tastiera che si illumina ogni volta che il touch panel viene utilizzato, indicando in tempo reale lo status e la regolazione delle singole azioni.

La nuova tastiera ASUS è caratterizzata da un approccio minimale e un profilo ultrasottile di soli 26,5 mm, mantenendo inalterato il layout al 65% già visto sui modelli che l’hanno preceduta. Tale caratteristica è da ricercare nell’adozione dei nuovi switch proprietari ROG RX Low-profile, prelubrificati e abbinati a copritasti in ABS con rivestimento UV che conferisce maggiore resistenza contro i graffi o le macchie. I ROG RX Low-profile presentano poi una corsa ridotta a un millimetro, mantenendo inoltre la struttura ROG RX composta da stelo quadrato cavo, quattro chiusure angolari e design dello stabilizzatore ad X.

Un altro punto forte della tastiera ROG Falchion RX Low Profile è da ricercare nella connettività tri-mode, ovvero interfaccia tramite bluetooth, wireless a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova o una più tradizionale USB cablata. La modalità Bluetooth consente di collegare simultaneamente fino a tre dispositivi, con la possibilità di passare facilmente da uno all’altro; la modalità wireless a 2,4 GHz sfrutta invece il ROG Omni Receiver per collegare più dispositivi ROG supportati tramite un unico ricevitore USB, consentendo tra l’altro di abbinare la tastiera a un mouse ROG Harpe Ace o un ROG Keris II senza ulteriori dongle.

Riguardo la funzionalità e la possibilità di personalizzazione, troviamo anche un pulsante multifunzione abbinato a un pannello interattivo a sfioramento, utile per regolare il volume, controllare la riproduzione dei contenuti multimediali e regolare l’illuminazione della tastiera; il tutto poi può essere personalizzato ulteriormente con il software Armoury Crate per includere azioni aggiuntive come l’ingrandimento o riduzione delle immagini o delle pagine visualizzate.

La ROG Falchion RX Low Profile non pecca neanche in ottica versatilità, supporta macOS e include un comodo selettore che permette di passare istantaneamente dalla modalità Windows a quella Mac. Non manca infine la compatibilità con Aura Sync per gestire l’illuminazione RGB (per tasto), da abbinare sempre ad Armoury Crate che permette di unificare i controlli di sistema e dell’illuminazione, facilitando la creazione di profili, la mappatura dei tasti o la registrazione delle macro.

Scheda tecnica ASUS ROG Falchion RX Low Profile

Switch ROG RX Low-Profile

Connettività USB 2.0 (TypeC to TypeA) Bluetooth 5.1 WiFi 2.4 GHz

Illuminazione RGB tasto con ASUS AURA Sync

Anti-Ghosting – N Key Rollover

Supporto Marco e tasti programmabili (100%)

Polling rate USB 1.000 Hz

Velocità report RF 2.4G 1.000 Hz

Supporto Windows 11, macOS 10.11 e successivi

Software Armoury Crate

Dimensioni 306 x 110 x 26,5 mm

Peso 595 grammi (senza cavo)

Disponibilità e prezzo

La tastiera ROG Falchion RX Low Profile è già disponibile sull’eShop ASUS, sul sito ufficiale ROG e i maggiori partner rivenditori come Amazon Italia, il prezzo di listino è di 189,99 euro.

