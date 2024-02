Presentato al CES 2024 di Las Vegas, il nuovo ASUS Zenbook Duo è disponibile in Italia da ieri, 15 febbraio 2024. Si tratta di un computer portatile molto particolare, perché dotato di due schermi touch che lo rendono un dispositivo molto versatile, utilizzabile in vario modo. Eccone una breve panoramica con le specifiche tecniche, le particolarità e il prezzo.

Caratteristiche, funzioni e prezzi di ASUS Zenbook Duo

È uno dei notebook più originali in circolazione per via dei due schermi touch di cui è dotato, entrambi OLED da 14 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass e varie certificazioni come Dolby Vision, Pantone e DisplayHDR True Black 500, fra le altre. Gli schermi supportano inoltre la ASUS Pen con 4096 livelli di pressione, dispositivo venduto a parte. Fra i due schermi si può inserire anche una tastiera Bluetooth con touchpad integrato, agganciabile tramite i connettori pogo-pin posti sul bordo dello schermo inferiore con dei magneti d’aiuto nel posizionamento

ASUS Zenbook Duo integra è equipaggiato con i processori di ultima generazione di casa Intel, la massima configurazione disponibile è la Core Ultra 9 H con NPU (unità di elaborazione neurale con elaborazione AI), grafica integrata Intel Arc e, a supporto, 32 GB di RAM LPDDR5x e unità SSD PCIe 4.0 da 2 TB.

Nonostante le dimensioni contenute, è spesso solo 14,6 mm, ha due porte Thunderbolt 4 / USB C, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività, mentre l’impianto audio è firmato Harman Kardon e certificato Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 75 Wh, che promette fino a 13 ore e mezzo di autonomia (con schermo singolo e per la riproduzione video, che scendono a 10 e mezzo con doppio schermo; usando invece software come PCMark 10, ASUS dichiara fino a 8,8 ore con schermo singolo e 8 con doppio schermo) e ricariche veloci: dallo 0 al 60% in 49 minuti.

Specifiche a parte, secondo ASUS, Zenbook Duo si può usare così: in modalità laptop posizionando tastiera e touchpad sul display inferiore per usarlo come un notebook classico, in modalità doppio schermo con o senza tastiera per beneficiare di tutta lo spazio digitale utile garantito dai due display da 14″, in modalità desktop con la tastiera distaccata e i due schermi aperti a libro con la cerniera in verticale, oppure in modalità condivisione aperto a 180°.

Nonostante l’apparente fragilità di un dispositivo simile, ASUS Zenbook Duo ha superato i test degli standard MIL-STD-810H, a garanzia di resistenza e robustezza strutturale di un dispositivo dal peso di 1,65 kg, 1,35 kg senza la tastiera che misura 31,3 x 21 x 1,99 cm (considerando sempre la tastiera, senza la quale lo spessore scende a 1,46 cm, come anticipato).

ASUS Zenbook Duo 2024 è disponibile in Italia sullo store di ASUS (nel momento in cui scriviamo risulta tuttavia esaurito), in versione UX8406 è in vendita al prezzo di 2.199 euro, modello con Intel Core Ultra 9 185H, SSD da 1 TB e 32 GB di RAM. Dal mese prossimo, lo si potrà acquistare anche su Amazon e da MediaWorld.

