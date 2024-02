A più di un anno di distanza dalla Abarth 500e, il marchio dello scorpione ha svelato i primi dettagli della nuova Abarth 600e, la versione pepata del SUV compatto di FIAT presentato lo scorso luglio. Per il debutto vero e proprio c’è ancora da aspettare, ma Stellantis nelle scorse ore ne ha svelato alcuni dettagli e una foto della versione Scorpionissima, l’edizione limitata in 1949 unità (in copertina) che verrà presentata per prima.

Cosa sappiamo sulla nuova Abarth 600e Scorpionissima

Sappiamo innanzitutto che è la Abarth più potente di sempre, un’auto elettrica dotata di 240 CV di potenza massima gestiti da un differenziale limitato autobloccante specifico, utile per migliorare la trazione e la guidabilità, garantita anche dagli pneumatici ad alte prestazioni sviluppati in collaborazione con un fornitore della Formula E.

La nuova Abarth 600e Scorpionissima è un crossover elettrico basato sulla stessa piattaforma di Alfa Romeo Milano e Jeep Avenger, condivisa probabilmente anche con la nuova Lancia Ypsilon. In questa veste, si differenzia dalla versione standard con un kit estetico sportivo che presenta un pronunciato spoiler posteriore, uno splitter anteriori, paraurti più sportivi e cerchi in lega da 20″, grandi abbastanza per fare spazio per un impianto frenante maggiorato.

Hypnotic Purple è il colore di lancio di questa versione sportiva della FIAT 600e, in queste ore a Milano per le riprese della relativa campagna pubblicitaria. La presentazione è prevista nei prossimi mesi, occasione in cui la casa automobilistica condividerà tutte le informazioni mancanti su prestazioni, autonomia, prezzi e disponibilità della nuova Abarth 600e Scorpionissima e delle altre versioni eventuali.

