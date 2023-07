Torniamo ad occuparci della nuova Fiat 600 Elettrica o Fiat 600e, atteso modello che riporta il popolare produttore automobilistico nel segmento B-SUV.

Definita come la sorella maggiore di FIAT 500e, la nuova auto elettrica di FIAT può vantare lo stesso motore della Jeep Avenger e un’autonomia che, a dire del produttore, sarà in grado di garantire in ambito urbano fino a 600 Km di percorrenza.

Le caratteristiche e il design di Fiat 600e

Iniziando dal motore, quello su cui FIAT ha deciso di puntare ha una potenza di 115 Kw ed è in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in appena 9 secondi, con una velocità massima di 150 Km/h e una coppia massima di 260 Nm.

Passando alla batteria, Fiat 600e monta un’unità agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh, con un’autonomia di oltre 400 Km nel ciclo combinato e di più di 600 Km in quello urbano e, grazie ad un sistema di ricarica fino a 100 kW, sono sufficienti meno di 30 minuti per portare la batteria all’80%.

Il produttore non ha ovviamente trascurato un aspetto tanto importante come il comfort e per la sua nuova auto ha deciso di puntare su alcune chicce, come tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale e Sport), sedili in pelle sintetica color avorio con il monogramma FIAT dagli accenti turchesi e un sistema di riscaldamento a 3 livelli, porte USB di tipo A e di tipo C, il caricatore wireless per lo smartphone, la funzione keyless entry con sensore di prossimità, il portellone posteriore elettrico ad apertura automatica, un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25 pollici (personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless), un cruscotto digitale da 7 pollici, i servizi Uconnect, i comandi vocali per comunicare con l’impianto di navigazione di bordo e il sistema di navigazione di TomTom.

Prezzi e disponibilità

FIAT ha anche svelato il listino prezzi della sua nuova auto elettrica, che parte da 35.950 euro ma, grazie agli incentivi statali in caso di rottamazione e alle promozioni, è possibile acquistarla a 29.950 euro.

Il modello più completo, l’allestimento La Prima, ha un prezzo di listino di 40.950 euro.

I pre-ordini iniziano oggi mentre per le consegne dei primi modelli ci sarà da avere pazienza sino a settembre.

