Dopo averla mostrata in anteprima da varie angolazioni, oggi è stata ufficializzata la nuova Lancia Ypsilon elettrica con l’apertura delle “prenotazioni” online della versione limitata con cui si presenta, denominata Ypsilon Cassina. Con l’occasione, il marchio ne ha svelato il design, insieme ad alcune caratteristiche tecniche, fra cui l’autonomia massima di 403 km nel ciclo combinato WLTP. Per la presentazione vera e propria, dal vivo a Milano, bisogna tuttavia attendere il 14 febbraio. Intanto, un veloce riepilogo sulla base di quanto emerso finora, sia di ufficiale che di ufficioso.

La nuova Lancia Ypsilon elettrica: design e caratteristiche tecniche

A pochi giorni dalla presentazione effettiva, Lancia dà la possibilità di prenotare senza impegno la nuova Lancia Ypsilon elettrica in versione Cassina. Basta compilare un formulario sul sito web, non ci sono obblighi di acquisto ma, è bene precisarlo, nemmeno la garanzia di essere selezionati fra i primi 1906 clienti (un omaggio all’anno di nascita di Lancia) ai quali è destinata la versione limitata in questione. “La tua manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per te e non rappresenta un ordine o una vendita quindi non avvia alcun processo di acquisto di beni, servizi o qualsiasi altro articolo, neppure online” spiega Lancia sulla pagina dedicata alla campagna promozionale.

Sciolto questo nodo, passiamo all’auto in sé. La nuova Lancia Ypsilon è un’auto compatta a due volumi di circa 4 metri di lunghezza, dalle proporzioni molto simili a Opel Corsa e Peugeot 208, per intenderci. Dalle sue cugine, parte anch’esse del gruppo Stellantis, con cui d’altronde condivide la piattaforma CMP, si distingue per vari elementi che caratterizzano la nuova filosofia estetica del marchio svelati oltre un anno fa in un prototipo molto futuristico.

Spiccano i fari a LED posteriori circolari, un omaggio alla Lancia Stratos, il frontale con la nuova calandra a forma di calice retroilluminata a LED posta al centro del muso, fra i dei gruppi ottici esagonali. L’edizione limitata Cassina, una nota azienda italiana nel settore dell’arredo contemporaneo, si presenta con un blu, colore che, oltre alla carrozzeria esterna, contraddistingue anche alcuni elementi degli interni, sedili compresi.

Dentro, la nuova Lancia Ypsilon elettrica è minimale sì, ma non eccessivamente. Ci sono cioè diversi tasti fisici sia nella plancia che nel tunnel centrale e nelle razze del volante, e due schermi a sviluppo orizzontale: quello centrale per il sistema di controllo principale per l’infotainment, il nuovo S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) di cui al momento si conosce solo il nome e il fatto che dovrebbe essere incentrato sui comandi vocali; quello dietro al volante è invece un classico schermo che fa da quadro strumenti mostrando alcune funzioni utili per il guidatore oltre a velocità, autonomia residua, e classici dati simili.

Non ci sono al momento altre informazioni relative alla tecnologia di bordo, nemmeno riguardo alle specifiche del motore che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe contare su una potenza massima di 156 cavalli (115 kW). Come anticipato, il powertrain della nuova Lancia Ypsilon è elettrico, auto che promette fino a 403 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLPT (14,3 – 14,6 kWh/100 km il consumo dichiarato) un valore in linea col dichiarato delle altre auto elettriche del gruppo come Jeep Avenger e Fiat 600e, dotate di batterie da 54 kWh.

Per tutti gli altri dettagli e le informazioni sui prezzi della nuova Lancia Ypsilon elettrica, l’appuntamento è per il 14 febbraio, giorno in cui il produttore la presenterà dal vivo a Milano in versione Cassina. Intanto, ecco il video promozionale.

