Al momento non è ancora chiaro se o quando Apple introdurrà nel mercato un iPhone o un iPad pieghevole, ma le indiscrezioni suggeriscono che l’azienda di Cupertino starebbe sviluppando internamente dei prototipi.

Gli analisti Ming-Chi Kuo e Ross Young hanno riferito che il primo dispositivo pieghevole di Apple non verrebbe introdotto prima del 2025 per motivi legati alla catena di approvvigionamento e ai costi elevati, inoltre Apple lascerebbe alla concorrenza l’onere di sensibilizzare il mercato.

Alcuni informatori hanno affermato che Apple avrebbe diversi prototipi all’interno del suo campus. Uno di questi sembrerebbe più un iPhone che si piega in modo simile a Samsung Galaxy Z Flip, mentre un altro prototipo sembrerebbe più un iPad che si ripiega.

L’analista Kuo crede che il tablet pieghevole sarà il primo esponente della categoria ad approdare sul mercato, mentre CCS Insight prevede che il primo dispositivo pieghevole di Apple costerebbe circa 2.500 dollari.

Nel complesso sembra che lanciare un dispositivo pieghevole non sia una priorità per Apple, tuttavia l’azienda non sembra escludere l’idea per il futuro e probabilmente sta monitorando gli sviluppi della concorrenza per arrivare sul mercato con un prodotto quando più possibile definitivo in questa categoria.

Potrebbe interessarti: Migliori caricabatterie per iPhone, ecco la selezione di Maggio 2023