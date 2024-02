È sotto gli occhi di tutti come Amazon, noto colosso dell’e-commerce, rivesta un ruolo di particolare importanza nel settore degli acquisti online, la piattaforma è una delle più utilizzate dagli utenti nonostante le alternative non manchino; questa preferenza è certamente dovuta a diversi fattori, dalla possibilità di reperire qualsiasi tipologia di prodotto, alle spedizioni veloci con Prime, all’assistenza superiore rispetto a quella dei negozi fisici e così via.

Per continuare a migliorare la propria piattaforma, nonché per mantenere la posizione privilegiata rispetto alla concorrenza, l’azienda si è affidata già da tempo ad alcune soluzioni mosse dall’intelligenza artificiale, consuetudine comune a diverse realtà negli ultimi tempi. A titolo di esempio abbiamo già visto come Amazon abbia sfruttato l’AI sia per risolvere il problema delle recensioni false, che per fornire risposte creative sui prodotti, ma anche per ampliare le funzionalità delle Fire TV.

Quest’oggi scopriamo insieme l’ultimo risvolto dettato dall’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa in casa Amazon, si tratta di Rufus, il nuovo assistente per lo shopping dell’azienda.

Amazon lancia Rufus, un nuovo assistente per lo shopping mosso dall’intelligenza artificiale generativa

Dunque Amazon ha deciso di sviluppare un nuovo strumento il cui scopo è quello di semplificare e migliorare l’esperienza d’acquisto dei propri utenti, Rufus è il nuovo assistente per lo shopping del brand, un chatbot che viene addestrato sul catalogo dei prodotti Amazon, sulle recensioni dei clienti, sulle domande e risposte della community e su “informazioni provenienti da tutto il Web”.

L’intento della società è quello di far diventare Rufus l’interlocutore principale dei clienti per tutte le loro esigenze di acquisto, gli utenti potranno porre tutta una serie di domande alle quali il chatbot potrà rispondere effettuando anche dei confronti; Rufus è in grado di fornire consigli generali sulle categorie di prodotti, fornire consigli contestuali, dare informazioni dettagliate su prodotti basati su attività specifiche o eventi.

Amazon ha dunque sviluppato Rufus per fornire tutta una serie di consigli differenti agli utenti durante la loro esperienza di acquisto sulla piattaforma ed è al contempo in grado di analizzare una pagina specifica per rispondere a qualsiasi interrogativo dell’acquirente; di seguito una serie di esempi di domande, forniti da Amazon, alle quali Rufus può rispondere:

Cosa considerare quando si acquistano scarpe da corsa?

Quali sono le differenze tra scarpe da trail running e scarpe da corsa su strada?

Sono durevoli?

Qual è la differenza tra lucidalabbra e olio per labbra?

Confronta le macchine per il caffè a goccia con quelle a versamento

Questa racchetta da pickleball è buona per i principianti?

Questa giacca è lavabile in lavatrice?

Rajiv Mehta, dirigente Amazon, ha sottolineato l’intento e l’impegno dell’azienda nell’apportare continui miglioramenti a Rufus:

È ancora agli inizi per l’intelligenza artificiale generativa e la tecnologia non sempre riuscirà a farlo esattamente nel modo giusto. Continueremo a migliorare i nostri modelli di intelligenza artificiale e a perfezionare le risposte per rendere Rufus sempre più utile nel tempo. I clienti sono incoraggiati a lasciare feedback valutando le loro risposte con un pollice su o un pollice giù e hanno anche la possibilità di fornire feedback in forma libera.

Allo stato attuale, Rufus è disponibile per un ristretto numero di utenti partecipanti al programma beta, essi inizieranno a visualizzare il nuovo chatbot dopo aver aggiornato l’app mobile di Amazon; la disponibilità verrà gradualmente ampliata nel corso delle prossime settimane ma limitatamente al mercato statunitense, in futuro è plausibile che il nuovo assistente per lo shopping venga reso disponibile anche in altri mercati.

