Amazon presenta “Chiedi ad un amico“, una nuova funzionalità che permette di ricevere consigli da amici e familiari durante lo shopping sul sito. Risulta disponibile a partire da oggi all’interno dell’app Amazon Shopping per Android e iOS: scopriamola più da vicino.

Amazon lancia la funzione “Chiedi ad un amico” per ricevere consigli

Quante volte vi sarà capitato di essere indecisi se acquistare qualcosa su Amazon (e non solo, ovviamente), nonostante abbiate fatto scorrere decine e decine di recensioni? Ebbene, grazie alla nuova funzione proposta da quest’oggi su Amazon, potrete ricevere consigli, opinioni e suggerimenti per gli acquisti dagli amici e dai contatti più fidati. Amazon ha infatti presentato e lanciato “Chiedi ad un amico”, una funzionalità pensata per richiedere, visualizzare e gestire suggerimenti e preferenze degli amici sui prodotti.

Le raccomandazioni e i consigli delle persone più vicine vengono spesso considerate le più affidabili, soprattutto quando si tratta di acquisti online, e i dati sembrano confermarlo: secondo quanto riportato da Amazon, nel 2023 i clienti hanno cliccato miliardi di volte su “Condividi” nell’app Amazon Shopping, in modo da condividere i prodotti attraverso app di messaggistica e social. Proprio per questo il colosso dell’e-commerce ha pensato di lanciare questa novità, studiata per semplificare le opinioni degli amici e delle persone più vicine e anche per agevolare l’acquisto di regali di gruppo.

I test preliminari hanno dimostrato che i clienti sono particolarmente interessati a ricevere consigli per quanto riguarda le categorie abbigliamento, scarpe, elettronica e arredamento. Con “Chiedi ad un amico” possiamo ad esempio lanciare un rapido sondaggio tra amici e familiari per un confronto in pochi click. Come funziona la novità lanciata da Amazon? È piuttosto semplice: basta selezionare il prodotto e cliccare su “Condividi”, mettere la spunta accanto a “Chiedi i voti ai tuoi amici” (come mostrato nello screenshot qui sopra) per modificare l’impostazione predefinita e inviare come si è sempre fatto attraverso WhatsApp, Telegram, Gmail e così via.

Gli amici riceveranno un messaggio di invito contenente un link che li farà accedere direttamente alla pagina corrispondente dell’app di Amazon, dove potranno visualizzare tutti i dettagli e condividere rapidamente un’opinione con le emoji , o , alle quali possono accompagnare un commento più specifico. Quando tutti avranno risposto sarà possibile visualizzare l’opinione più gettonata e leggere i vari commenti, sempre all’interno dell’app stessa.

La funzione “Chiedi ad un amico” dell’app Amazon è disponibile già da oggi in Italia, ma anche in Australia, Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, India, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

