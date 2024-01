Torniamo a parlare di uno degli argomenti più in voga degli ultimi tempi, ovvero l’intelligenza artificiale: sulle nostre pagine abbiamo visto in diverse occasioni come possa essere utilizzato questo strumento e come le principali aziende del settore tecnologico abbiano deciso di implementarlo in diversi servizi. Amazon, colosso dell’e-commerce che tutti conosciamo, non fa certo eccezione, qualche tempo fa vi abbiamo parlato della strategia dell’azienda per tentare di arginare un noto problema della piattaforma utilizzando proprio l’intelligenza artificiale; oggi invece diamo insieme uno sguardo ad un nuovo strumento offerto dal colosso ai propri utenti, strumento grazie al quale potrete presto creare opere d’arte uniche utilizzando Fire TV e l’intelligenza artificiale generativa.

Amazon permette di creare immagini artistiche utilizzando una Fire TV e l’intelligenza artificiale generativa

Abbiamo già avuto modo di vedere sulle nostre pagine diversi strumenti comunemente chiamati generatori di immagini AI, si tratta di software in grado di creare immagini di vario tipo partendo semplicemente da una serie di input forniti dall’utente, solitamente in forma scritta.

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso di buttarsi in questo settore, implementando su alcuni prodotti quali le Fire TV una nuova funzionalità che consente agli utenti di creare immagini artistiche direttamente dalla TV. La nuova funzione prende il nome di AI Art e, a differenza delle principali soluzioni concorrenti, basa il suo funzionamento sull’interazione vocale dell’utente.

Per l’implementazione della nuova funzionalità, Amazon combina la potenza di Alexa con un modello Titan Image Generator, appositamente ottimizzato per creare fino a quattro immagini iniziali uniche per ogni prompt; il generatore di immagini permette anche agli utenti di personalizzare maggiormente le immagini proposte, dando loro la facoltà di scegliere modificatori aggiuntivi in ​​una gamma di stili artistici, come pixel art, pittura a olio, acquerello, matita colorata, cubista e altri.

Riportiamo di seguito una lista di comandi utilizzabili con la nuova funzionalità AI Art, come esempio:

Alexa, crea un’immagine di Stonehenge al tramonto

Alexa, crea lo sfondo di un fiume rapido nell’Antelope Canyon

Alexa, crea lo sfondo di un castello medievale su Marte

Alexa, crea l’immagine di un colorato paesaggio fantascientifico

Alexa, crea l’immagine di un lago tranquillo circondato da montagne

Alexa, crea lo sfondo di una città cyberpunk in Yosemite

Alexa, crea un dipinto di un paesaggio fatato

Alexa, crea un’immagine di fiori di ciliegio nella neve

Alexa, crea l’immagine di una casa sull’albero nella foresta

Alexa, crea lo sfondo di un villaggio sottomarino

Alexa, crea l’immagine di un tempio nascosto in una giungla arcobaleno

Una volta ultimata la creazione dell’immagine di proprio gusto, l’utente può utilizzare l’immagine creata come sfondo su Fire TV o salvarla sul proprio account Amazon Photos. La nuova funzionalità AI Art è al momento disponibile in anteprima pubblica per i clienti negli Stati Uniti con una Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) o Fire TV Omni QLED, non ci sono per ora informazioni riguardo ad una eventuale disponibilità globale della nuova funzionalità, ma è probabile che trascorso un primo periodo di prova l’azienda possa portare il nuovo strumento anche in altri mercati; non ci resta che attendere per scoprirlo.

