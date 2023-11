Per un’azienda come Amazon, che ha trovato e trova proprio nelle recensioni dei clienti una delle chiavi del successo del suo e-commerce, la lotta contro le valutazioni false è molto importante. Lo ha dimostrato da noi la prima denuncia penale in Italia, preceduta e seguita da altre operazioni legali volte a disincentivare un fenomeno che mina la reputazione stessa della piattaforma.

E Amazon lo dimostra di nuovo nella giornata di oggi, provando a far luce su alcuni dei mezzi che utilizza per bloccare le recensioni false e, nel contempo, approvare quelle autentiche, fra i quali c’è anche l’intelligenza artificiale, utile per analizzare la presenza di eventuali indicatori nei testi che ne rivelino la falsità e permettano all’e-commerce di liberarsene prima che finiscano online.

L’intelligenza artificiale per scovare le recensioni false su Amazon

Soprattutto nei periodi di offerte come questo, ricordiamo che è in vigore la Settimana del Black Friday fino al 27 novembre 2023, le recensioni di Amazon sono particolarmente utili a chi prova a districarsi fra migliaia di prodotti simili. Se non si conosce il bene che si desidera acquistare, rappresentano difatti un importante metro per avere una prima idea della bontà del prodotto, metro che in alcuni casi non è tuttavia affidabile come si è portati a pensare. Valutazioni manipolate da incentivi e buoni sconto, account falsi e altri abusi sono all’ordine del giorno, come ha ribadito oggi Amazon che, considerando soltanto il 2022, ha dichiarato di aver verificato e bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette.

Per contrastare un fenomeno così diffuso, l’azienda sta utilizzando un sistema di intelligenza artificiale in grado di verificare le recensioni pubblicate dagli utenti cercando degli indicatori che potrebbero rivelarne la falsità. Si tratta di un procedimento che entra in gioco prima della pubblicazione online, passaggio obbligato che, in caso di sospetto, può portare alla sospensione (in attesa di altre prove) o alla rimozione diretta. In questi ultimi casi, laddove cioè Amazon riveli con certezza che la recensione è falsa, la recensione viene eliminata, operazione a cui può far seguito l’eventuale revoca al cliente della possibilità di recensire, il blocco dell’account o, nei casi più gravi, un’azione legale contro la parte coinvolta.

In sostanza, il sistema di intelligenza artificiale utilizzato da Amazon che, insieme ad altri, permette di individuare le recensioni false e, viceversa, di autenticare quelle reali, fa leva su modelli di machine learning (ML) basati su molti dati proprietari, fra cui la presenza o meno di annunci pubblicitari del partner di vendita (indice che potrebbe determinare numeri elevati di recensioni), le segnalazioni di abuso inviate dai clienti, la cronologia delle recensioni, modelli comportamentali di rischio e altri fattori.

Questi modelli di ML, assieme ai LLM (Large Language Models, cioè ampi modelli di linguaggio alla base di ChatGPT e Dall-E, ad esempio), alle tecniche di NLP (Natural Language Processing, la disciplina che tratta l’interazione fra i computer e il linguaggio umano) e ai GNN (Deep Graph Neural Networks, reti neurali applicate ai grafici utili per fare previsioni), analizzano le anomalie e riescono a stimare se una recensione è falsa o sporcata da fattori esterni, ad esempio omaggi, carte regalo, buoni sconto e simili.

Mancano dati importanti (e non facili da rilevare) relativi all’efficacia di sistemi simili, ma “grazie all’utilizzo di tecnologia all’avanguardia e di dati proprietari, Amazon riesce ad individuare le recensioni false in modo più accurato andando oltre gli indicatori superficiali di abuso per individuare interconnessioni più profonde tra i malintenzionati” ha sottolineato Amazon nel comunicato stampa relativo, in cui sono reperibili alcune informazioni aggiuntive.

