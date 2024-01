Come da programma, a distanza di una settimana dal debutto ufficiale di GeForce RTX 4070 Ti SUPER, il prossimo 31 gennaio NVIDIA chiuderà il lancio della nuova gamma GeForce RTX 40 SUPER con la nuova top di gamma, la tanto attesa GeForce RTX 4080 SUPER.

Al pari della sorella minore, GeForce RTX 4080 SUPER dovrebbe migliorare leggermente le prestazioni della sua antenata, la GeForce RTX 4080 “liscia”, il tutto però con un prezzo nettamente inferiore che di listino si piazza a 999 dollari (vs 1.199 dollari del modello precedente).

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: prestazioni vicine a RTX 4080, ma costa molto meno

Visto che mancano solo cinque giorni al lancio di GeForce RTX 4080 SUPER, non sorprende che la scheda sia in mano ai tester per tutte le prove del caso. Come avvenuto di recente, tra i primi risultati trapelati ci sono i benchmark di Geekbench, ambito dove la nuova arrivata mostra prestazioni in linea con il modello GeForce RTX 4080 attualmente a listino.

NVIDIA in realtà ha già anticipato che le prestazioni della GeForce RTX 4080 16 GB non verranno stravolte, ma per il momento non ci esprimiamo e aspettiamo test più concreti in ambito gaming, magari sulla nostra bench test. Prestazioni a parte, sembra chiaro che questa volta NVIDIA punti tutto sul rapporto costo/prestazioni; si parla infatti di 200 dollari in meno, che anche a parità di performance nei giochi, a quanto pare si sentiranno tutti sui prezzi retail (Europa compresa) delle custom dei partner NVIDIA.

Oltre ai premi benchmark di GeForce RTX 4080 SUPER infatti, sulla rete sono già apparsi i primi preordini per l’Europa. In Germania ci sono moltissimi modelli della nuova flagship NVIDIA che possono essere prenotati, con un prezzo di listino che parte da 1.109 euro, a dir poco ottimo se pensiamo quanto costa ancora adesso una NVIDIA GeForce RTX 4080 custom su Amazon.

In Italia la situazione prezzi non dovrebbe essere molto diversa, anche se dubitiamo che le attuali GeForce RTX 4080 “lisce” subiranno un taglio di prezzo sensibile, almeno nella fase subito successiva al lancio. Tornando un attimo sulle specifiche di questa GPU, la GeForce RTX 4080 SUPER porterà un aumento dei Cuda, mantenendo lo stesso quantitativo di VRAM GDDR6XX che però è spinta a una velocità 23 Gbps, rendendola la memoria video più performante attualmente in circolazione. Il resto delle specifiche rimarrà praticamente immutato, dall’alimentazione ausiliaria al TBP, impostato anche su questo modello a 320 watt.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER – Specifiche tecniche (ufficiose)

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Frequenza base 2.295 MHz

Frequenza Boost 2.550 MHz

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 23 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

Prezzo di listino 999 dollari

NVIDIA GeForce RTX 4080 – Specifiche tecniche

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-300

Cuda Core 9.728

Frequenza base 2.205 MHz

Frequenza Boost 2.505 MHz

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 22,4 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

Prezzo di listino 1.199 dollari

