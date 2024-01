Nelle scorse ore Mozilla Foundation ha annunciato la disponibilità di Firefox 122, l’ultima versione del noto web browser che per l’occasione riceve diversi aggiornamenti e miglioramenti per tutte le versioni disponibili: Windows, macOS, Android e Linux. Dopo il corposo aggiornamento introdotto con Firefox 121, anticipato tra l’altro dall’introduzione della funzione di traduzione di pagine e siti web su Firefox 118, l’ultima versione del browser della volpe porta come di consueto diverse correzioni di bug, ma al contempo introduce nuove funzionalità come ad esempio la visualizzazione di immagini nella casella dei suggerimenti di ricerca. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Mozilla Firefox e le novità della nuova versione 122

Come anticipato, Firefox 122 porta novità più o meno importanti in tutte le versioni disponibili per i vari sistemi operativi in circolazione, Windows in primis. Proprio per la versione Windows arriva quella che forse rappresenta la novità più importante, ovvero la possibilità di visualizzare delle immagini durante i suggerimenti di ricerca; ma non è tutto, digitando nella casella di ricerca, non comparirà solo il suggerimento con l’immagine, ma anche una descrizione elaborata dal browser.



Sempre per la versione Windows, viene migliorata e ottimizzata la funzionalità di traduzione di pagine e siti web, ora più attendibile e stabile; secondo Mozilla col nuovo aggiornamento la pagina tradotta non scomparirà in modo inaspettato come visto sporadicamente sull’attuale versione Firefox 12, garantendo tra l’altro la piena funzionalità dei widget interattivi, non proprio stabili nella precedente release.

Oltre a correggere anche bug minori e problemi legati alla sicurezza, segnaliamo anche che la versione per Android invece permette ora di impostare Firefox come lettore predefinito dei file PDF, migliorando inoltre la gestione della privacy con la possibilità di abilitare il controllo globale della privacy (al pari della versione desktop quindi). Novità anche per macOS che, con la versione Firefox 122, permette al browser di creare e utilizzare le passkey memorizzate in iCloud Keychain. In chiusura c’è anche una piccola novità per gli utenti Linux che, a prescindere se utilizzano una distro Debian, Mint o Ubuntu, ora possono installare il browser con un rinnovato pacchetto .deb.

Per chi usa il browser Mozilla, la nuova versione di Firefox dovrebbe essere scaricata e installata automaticamente alla più recente; per verificare quale versione state usando, basta portarsi nella barra in alto su Aiuto e scorrere fino a “Informazioni su Firefox”. In alternativa si può sempre scaricare l’ultima versione del software direttamente dal sito ufficiale (a questo link), troverete tutte le varie opzioni e release disponibili per sistemi desktop.

Potrebbe interessarti anche Cosa sono le Passkey? La rivoluzione della sicurezza digitale, Samsung Internet Browser arriva ufficialmente su PC Windows, Google ha annunciato tre nuove funzioni IA di Chrome, Google rilascia ChromeOS 120 su tutti i Chromebook: le novità, Microsoft Edge si aggiorna e migliora il supporto a Copilot e Windows permetterà di disinstallare anche Edge e Bing in Europa