Per il mercato europeo Microsoft dovrà attenersi a quanto stabilito del Digital Markets Act, il provvedimento varato dall’UE che entrerà in vigore a marzo 2024 e che tra gli obblighi impone a Microsoft di rendere le sue app più facili da disinstallare.

In quest’ottica Microsoft ha da poco annunciato che le app fondamentali per il funzionamento di Windows verranno etichettate con la dicitura “Sistema”, sia nell’elenco delle applicazioni che nel menù Start. Queste non potranno essere disinstallate, mentre tutte le altre sì, incluse Microsoft Edge e la barra di ricerca di Bing nel menù Start per gli utenti nel Vecchio Continente.

Inoltre i risultati di una ricerca non saranno più esclusiva di Bing, poiché l’utente avrà facoltà di scegliere di ottenerli da motori di ricerca alternativi, come Google o DuckDuckGo.

In più sarà possibile inserire feed di terze parti all’interno dei widget e deselezionare quelli di Microsoft e in caso di reimpostazione del PC, Microsoft manterrà le scelte dell’utente senza quindi applicare quelle predefinite.

Con l’occasione il colosso di Redmon fa sapere che l’aggiornamento presentato in anteprima ieri in Release Preview per Windows 11 versione 23H2 non include l’anteprima di Windows Copilot per gli utenti nello Spazio Economico Europeo, tuttavia aggiunge che è sua intenzione aggiungere ulteriori mercati nel tempo, incluso quest’ultimo.

Microsoft informa che aggiornerà i PC Windows 10, versione 22H2 e Windows 11, versione 23H2 all’interno di SEE affinché siano conformi entro il 6 marzo 2024.

