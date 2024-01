È iniziato un nuovo anno e i nostri Chromebook stanno ricevendo l’ultima versione del sistema operativo che li muove, ChromeOS 120 è infatti in fase di rilascio per tutti i dispositivi compatibili e porta con sé alcune gradite novità che, sebbene non stravolgano l’esperienza d’uso degli utenti, rendono l’intero sistema e la sua fruizione sicuramente più piacevole. Diamo quindi uno sguardo insieme alle principali novità introdotte dall’aggiornamento ChromeOS 120.

Tutte le novità introdotte con l’aggiornamento ChromeOS 120

Partiamo subito con una nuova funzionalità che farà piacere a tutti coloro che sono soliti utilizzare le scrivanie virtuali per aumentare la propria produttività, alcuni potrebbero ricordare come Google abbia già investito in passato tempo e risorse per migliorare la fruizione delle scrivanie virtuali, per esempio con l’aggiornamento ChromeOS 107, ma anche in seguito.

Ovviamente la novità in questione è visibile esclusivamente a coloro che hanno attiva più di una scrivania virtuale, nel qual caso potrete visualizzare ora un nuovo pulsante sul lato sinistro della barra delle applicazioni, riportante l’indicazione della scrivania virtuale attualmente in uso.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, cliccando sul pulsante in questione viene fornita una panoramica delle scrivanie aperte, compresa l’anteprima delle applicazioni utilizzate; il tasto + sul lato destro del nuovo pop up ci permette di aggiungere ulteriori scrivanie a quelle già in uso, senza la necessità di richiamare tramite gesture la schermata dedicata.

La seconda novità introdotta dall’aggiornamento ChromeOS 120 è sicuramente gradita a tutti gli utenti che sono soliti utilizzare un mouse esterno collegato al proprio Chromebook, vuoi per comodità, vuoi perché il laptop viene utilizzato in accoppiata con monitor esterno e tastiera.

Con l’ultimo update Google ha introdotto la possibilità per gli utenti di operare un maggior controllo sul funzionamento del mouse esterno, dando loro più impostazioni con cui interagire e personalizzare a proprio piacimento il funzionamento della periferica in questione.

A proposito di periferiche, anche la tastiera dei Chromebook riceve qualche piccola attenzione con l’ultimo aggiornamento, nello specifico oltre alla possibilità di impostare scorciatoie personalizzate per la tastiera integrata, vengono offerte le medesime possibilità anche alle tastiere esterne collegate al Chromebook, che beneficiano ora delle stesse possibilità di personalizzazione.

Un’altra novità introdotta da ChromeOS 120 riguarda il potenziamento della funzionalità di Condivisione nelle vicinanze: “i trasferimenti verranno accettati automaticamente durante la condivisione nelle vicinanze con qualsiasi dispositivo Android o ChromeOS che ha effettuato l’accesso allo stesso account Google, anche quando lo schermo dell’altro dispositivo è spento”.

Un’ulteriore aggiunta, che non stravolge l’esperienza d’uso del Chromebook ma la rende comunque più completa, è la presenza di una nuova sezione nelle impostazioni inerenti alle applicazioni installate; seguendo il percorso Impostazioni -> App -> Gestisci le tue applicazioni e selezionando uno dei software installati sul dispositivo, potete ora notare la presenza di una nuova sezione Dettagli app in basso, che indica se si tratta di un’app Android, Chrome o di un’app web, ma fornisce anche indicazioni su come è stata installata: preinstallata, Play Store, browser Chrome (PWA) o Chrome Web Store (non vengono visualizzati i software installati grazie al sottosistema Linux), aggiungendo anche informazioni su archiviazione e versione.

In ultimo, ChromeOS 120 introduce anche una novità per tutti i Chromebook dotati di un display touchscreen, nello specifico viene introdotta la possibilità di ridimensionare le finestre Picture-in-Picture (PiP) pizzicando lo schermo del laptop invece di dover trascinare l’angolo in alto a sinistra.

Per completezza segnaliamo che, non essendo ancora ultimata la separazione del browser proprietario da ChromeOS, l’ultima versione del sistema operativo beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 120 in versione desktop, soprattutto riceve tutti i miglioramenti in ottica sicurezza; di seguito le principali novità:

inizio dei test per la disabilitazione dei cookie di terze parti

condivisione della password per i gruppi familiari

nuova barra degli strumenti reattiva

controllo di sicurezza rinnovato

Come sempre, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.

