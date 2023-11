Se possedete uno smartphone Galaxy conoscerete sicuramente Samsung Internet Browser, il browser del colosso coreano preinstallato su tutti i suoi dispositivi e ritenuto affidabile da molti utenti. Dopo essere rimasto esclusiva dei dispositivi Android fino ad oggi, il noto browser è giunto anche su PC ed è disponibile al download direttamente dal Microsoft Store.

Il browser è installabile su qualunque PC Windows 10 o Windows 11 e si presenta in maniera molto simile a Google Chrome. Come quest’ultimo, infatti, Samsung Internet Browser si basa interamente sul progetto open-source Chromium e, di conseguenza, è compatibile anche con tutte le varie estensioni installabili sul browser di Google o su Microsoft Edge.

Samsung Internet Browser arriva su Windows

La somiglianza a Google Chrome si presenta anche nell’interfaccia di Samsung Internet Browser per PC desktop: in alto è presente la barra dei segnalibri e degli indirizzi e tutte le varie opzioni per le estensioni, l’account o le impostazioni si trovano praticamente nello stesso punto.

Una volta installato il browser sul proprio PC è possibile eseguire l’accesso all’account Samsung e attivare la sincronizzazione tra telefono e PC. In questo modo la cronologia di navigazione, i segnalibri, le pagine salvate e le schede aperte verranno sincronizzate sia su smartphone che su Windows. La sincronizzazione delle password non è ancora disponibile, ma si spera che venga presto aggiunta tramite un futuro aggiornamento.

Per chi non volesse invece sincronizzare Samsung Internet Browser con il proprio smartphone, una volta avviato è possibile importare la cronologia di navigazione e tutti gli altri dati da altri browser installati sul PC, tra cui Google Chrome e Microsoft Edge.

Le funzioni di Samsung Internet Browser

Come la maggior parte dei browser presenti su PC, Samsung Internet Browser supporta il blocco degli annunci, la modalità in incognito, il tema chiaro o scuro e le estensioni. Queste ultime sono scaricabili direttamente dal Chrome Web Store, anche se al momento non sembra possibile ancora installarle e avviarle.

Trattandosi di una prima versione appena rilasciata, pare che le prestazioni non siano ancora il massimo, con uno scorrimento delle pagine al di sotto dei classici 60Hz. Samsung Internet su Android è noto per essere un browser leggero e veloce, talvolta anche più affidabile del più noto Google Chrome, dunque siamo sicuri si tratta solo di aspettare qualche futuro aggiornamento.

Potete scaricare Samsung Internet Browser direttamente dal Microsoft Store a questo indirizzo. Come già spiegato, è installabile su qualunque PC di qualunque produttore, a patto però che il software di sistema sia Windows 10 o Windows 11.