ASUS aggiorna il proprio catalogo di schede grafiche e annuncia il debutto sul mercato italiano delle varianti custom per le GeForce RTX 40 SUPER, presentate da NVIDIA la scorsa settimana al CES di Las Vegas con i modelli GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER (Recensione).

Ricordando che a oggi è disponibile solo GeForce RTX 4070 SUPER e che le sorelle maggiori arriveranno rispettivamente il 24 gennaio (RTX 4070 Ti SUPER) e il 31 gennaio (RTX 4080 SUPER), possiamo dire senza dubbio che l’azienda taiwanese come al solito non è si risparmiata e si presenta sul mercato con una delle offerte più ricche viste finora: ben 29 nuovi modelli di schede video divise tra le varie linee di prodotti ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e Dual. Tra questi spiccano anche i prodotti ottimizzati per l’ecosistema ASUS BTF (Back To Future), ovvero con connettori di alimentazione nascosti, mentre il trentesimo modello arriverà in seguito con la ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua Edition.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 40 SUPER

La serie di schede grafiche ROG Strix è rivolta a chi cerca il top in fatto prestazioni, qualità e sistema di dissipazione; le nuove varianti GeForce RTX 40 SUPER mantengono gli stessi standard di qualità dei precedenti modelli, così come il design che non viene praticamente toccato, sempre “arricchito” da illuminazione RGB con supporto Aura Sync.

Le ASUS ROG Strix GeForce RTX 40 SUPER utilizzano un dissipatore a tripla ventola Axial-Tech, con cover in metallo e modalità 0dB che ferma le ventole quando la GPU è a riposo. Tutti i modelli sono dotati di Dual-BIOS e connettore di alimentazione 16 pin 12VHPWR, mentre i connettori FanConnect II consentono agli utenti di controllare fino a due ventole del case in base alla temperatura della GPU.

La serie ROG Strix GeForce RTX 40 SUPER prevede nel dettaglio:

ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER

ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER White Edition

ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER White OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 4070 SUPER

ROG Strix GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 40 SUPER

Per chi non vuole rinunciare alla rinomata qualità ASUS, ma mira anche a contenere il budget, arrivano le ASUS TUF Gaming, probabilmente meno elaborate nel design ma validissime e soprattutto dotate di un sistema di dissipazione molto simile alle varianti ROG Strix.

A bordo ritroviamo infatti un dissipatore molto imponente a tripla ventola, con cover in metallo e altre chicche come il pulsante Dual-BIOS; rispetto alle ROG troviamo un’illuminazione RGB più sobria (che alcuni preferiscono), perdiamo i connettori FanConnect e qualche MHz quando si parla di overclock, tutti elementi a cui si può rinunciare per risparmiare qualcosa e mantenere lo stesso livello prestazionale.

A seguire tutti i modelli che costituiscono la linea ASUS TUF Gaming RTX 40 SUPER; in totale sono nove, due delle quali realizzate appositamente per le build che abbracciano l’ecosistema ASUS BTF.

TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER

TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER White OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 4070 SUPER

TUF Gaming GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition

ASUS ProArt GeForce RTX 40 SUPER

I prodotti ASUS ProArt sono realizzati con l’intendo di accaparrarsi i favori dei creativi più raffinati, proponendo per questo un design elegante ma comunque apprezzabile anche da chi gioca e predilige uno stile lineare ma curato. Questi modelli trovano sempre più spazio nelle workstation, motivo che ha spinto ASUS a ottimizzare anche gli ingombri, cercando di mantenere un sistema di dissipazione ad alto profilo.

Design a parte, la qualità e le prestazioni rimangono invariate, così come l’approccio al dissipatore, sempre equipaggiato con ventole Axial-tech a 11 pale e tecnologia 0dB a cui va ad aggiungersi un backplate forato per massimizzare la dissipazione di calore.

Le schede grafiche ASUS ProArt basate su GeForce RTX 40 SUPER sono:

ProArt GeForce RTX 4080 SUPER

ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition

ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Edition

ProArt GeForce RTX 4070 SUPER

ProArt GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 40 SUPER

Le proposte ASUS Dual sono quelle rivolte a chi ha come prima necessità quella di contenere i costi, non a caso in questa occasione l’azienda ha previsto solo modelli basati sulla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER annunciata martedì. Caratterizzate da un design retro-futuristico piuttosto originale, le schede video ASUS Dual arrivano con un dissipatore da 2,56 slot (2,5 slot per l’edizione EVO), in grado di assicurare la più ampia compatibilità con la maggior parte dei case per PC.

Grazie a heat pipe multipli e alle due ventole Axial-tech, questi modelli garantiscono un form-factor più compatto e prestazioni di raffreddamento comunque ottime, non a caso l’azienda ha previsto anche tre varianti con overclock di fabbrica; eccole nel dettaglio:

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition

In occasione del lancio dei nuovi modelli, ASUS ha rilasciato anche una nuova versione di ASUS GPU Tweak III, utility utilissima per monitorare e gestire i vari parametri della scheda grafica. Tra le novità, segnaliamo che con questa build ASUS ha reso il Voltage-Frequency Tuner ancora più facile da usare, fornendo un controllo a grana fine sulla curva della velocità di clock di una GPU. Se siete interessati al software ASUS, la versione più aggiornata di GPU Tweak III può essere scaricata a questo indirizzo.

Disponibilità e prezzi

Le nuove schede grafiche ASUS basate su NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER arriveranno nel corso del mese di gennaio; riguardo i prezzi, al momento sappiamo che i modelli custom per la GeForce RTX 4070 SUPER partono da 699 euro, mentre per GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4080 SUPER dovremo aspettare i rispettivi embarghi commerciali.

Intanto abbiamo i primi riscontri su Amazon per i modelli ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual:

