A quasi tre mesi dai precedenti rincari, che riguardavano anche TIMVISION, l’operatore telefonico ha annunciato nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa e mobile della gamma TIMVISION, anche in versione Light. Essendo delle modifiche contrattuali, in tutti i casi i clienti possono comunque esercitare il diritto di recesso senza alcuna penale o costo da sostenere.

Quando e di quanto aumentano i costi delle offerte TIMVISION (e come recedere)

Per le offerte di rete mobile della gamma TIMVISION gli aumenti sono compresi fra 0,99 e 4,99 euro (IVA inclusa) al mese in base al proprio abbonamento, aumenti che saranno effettivi a partire dal primo addebito successivo al 25 febbraio 2024 per le seguenti offerte: TIMVISION Gold, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION con Netflix, TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION con Disney+ che includono, a seconda della specifica offerta, i servizi TIMVISION, Netflix ( piano Standard), DAZN (piano STANDARD), Infinity+ e Disney+ (piano Premium).

È invece a partire dal 1° marzo 2024 che aumenteranno di 0,99 euro al mese alcune TIMVISION Light (non specificate), stessa data valida anche per le offerte della gamma TIMVISION di rete fissa (aumenti ugualmente variabili tra 0,99 e 4,99 euro al mese), le stesse citate sopra per i rincari relativi alle offerte di rete mobile.

In tutti i casi, TIM dichiara di aver iniziato a informare i clienti interessati di queste rimodulazioni tramite SMS per le offerte di rete mobile, nella fattura di gennaio 2024 per gli altri.

Chi non volesse accettare i rincari, come anticipato, può esercitare il diritto di recesso senza costi di disattivazione né penali dandone comunicazione entro il 24 marzo (i clienti di rete mobile) ed entro il 31 marzo tutti gli altri. Queste sono le modalità per effettuare il recesso:

dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it;

chiamando il Servizio Clienti al 119;

recandosi in un negozio TIM (qui per l’elenco dei negozi TIM).

Ricordiamo che per l’invio tramite posta o PEC è necessario specificare nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” e allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto. Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nella sezione “News e modifiche contrattuali” del sito web, dove TIM ne dà notizia; altrimenti è possibile in ogni caso recarsi nei negozi TIM o chiamare il 187 per saperne di più.

