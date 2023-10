I rincari di WINDTRE di cui vi parlavamo ieri non sono affatto isolati, considerando che anche TIM ha annunciato nelle scorse ore nuovi aumenti per alcune offerte di linea fissa e per il suo servizio di streaming on demand e in diretta TIMVISION.

Nel primo caso si parla di rincari che superano anche i 5 euro al mese, di poco inferiori nel secondo caso. Ma nei paragrafi a seguire scopriamo tutti i dettagli, le informazioni da sapere su queste rimodulazioni e le modalità per effettuare il recesso o per cambiare operatore.

Aumenti per alcune offerte TIM di linea fissa

Nella giornata di ieri, 19 ottobre 2023, TIM ha pubblicato sul sito web la notizia relativa alle nuove variazioni delle condizioni economiche che riguardano alcune offerte di linea fissa non meglio specificate. Si legge tuttavia che, i clienti interessati sono stati informati tramite un messaggio nella fattura di ottobre 2023, con dentro tutti i dettagli sulla rimodulazione in questione.

Nella fattispecie, si tratta di aumenti d’importo compreso fra 1,99 euro al mese e 5,40 euro al mese attivi dal 1° dicembre 2023, rincari motivati dall’operatore con “esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato”, rimodulazioni che è possibile rifiutare esercitando il diritto di recesso dal contratto e/o passando ad altro operatore, operazioni che non necessitano di alcun costo o penale se comunicate entro il 31 dicembre 2023.

Queste sono le modalità di recesso previste da TIM, necessarie anche per passare a un altro operatore:

recarsi in un negozio TIM (qui l’elenco con la mappa);

chiamare il servizio clienti 187;

richiederlo dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivere all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviare una PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it;

Per queste ultime due modalità (posta e PEC) è necessario specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali” e allegare una foto o fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto.

Nel caso in cui il cliente avesse in corso dei pagamenti a rate per apparati o servizi (modem, TV, telefoni e simili), è possibile scegliere se continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza prevista o saldare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione, scelta da specificare nella comunicazione di recesso o in seguito contattando il servizio clienti al numero 187.

Ad ogni modo, per verificare le condizioni economiche della propria offerta telefonica, ricordiamo che basta controllare la sezione “Dettaglio dei costi” della fattura, accedere all’area riservata MyTIM o chiamare il 187. Qui trovate comunque maggiori informazioni sulla variazione in questione.

Anche TIMVISION costa di più dal 1° dicembre 2023

Dal 1° dicembre 2023, oltre ai rincari citati per le offerte di TIM di linea fissa, aumenta anche il costo mensile di alcune offerte della gamma TIMVISION sia mobile che non. I rincari sono variabili, d’importo compreso fra 0,99 e 4,99 euro al mese a seconda della propria offerta, e si applicano alle seguenti che includono, a seconda della specifica offerta sottoscritta dal cliente, i servizi TIMVISION, Netflix piano Standard, DAZN Standard, Infinity+ e Disney+ (dal 1° novembre rinominato “Disney+ Premium”):

TIMVISION Gold, TIMVISION Calcio&Sport, TIMVISION Calcio&Sport con Disney+, TIMVISION Calcio&Sport con Netflix, TIMVISION con Netflix, Mondo Netflix, TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION con Disney+, Mondo Intrattenimento, Mondo Disney+;

gamma mobile: TIMVISION Gold, TIMVISION Calcio&Sport, TIMVISION Calcio&Sport con Disney+, TIMVISION Calcio&Sport con Netflix, TIMVISION con Netflix, TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION con Disney+.

Sia i clienti con le offerte TIM di linea fissa che mobile sono stati o saranno informati in questo modo: i primi con un messaggio dedicato nella fattura di ottobre 2023, i secondi tramite SMS inviati a partire dal 16 ottobre 2023, comunicazioni in cui l’operatore indica nello specifico l’aumento di prezzo relativo alla propria offerta.

Anche in questo caso, i clienti che non accettano tali variazioni, possono esercitare il diritto di recesso dall’offerta TIMVISION senza costi di disattivazione né penali, dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2023 (i clienti di rete fissa), entro il 26 dicembre 2023 i clienti con offerte di tipo mobile.

Le modalità di recesso sono le stesse riportate sopra, cioè:

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare i comunicati relativi pubblicati sul sito web di TIM: qui per le offerte TIMVISION di linea fissa, qua per TIMVISION mobile.

