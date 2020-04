Le chiavette USB sono sempre più in disuso grazie alla crescita dei servizi in cloud e alla possibilità di avere ottime prestazioni da storage esterni come gli SSD. Ci sono però ancora tantissimi affezionati delle pen drive e i brand lo sanno continuando a proporre soluzioni interessanti non solo per pc ma anche per smartphone, non è difficile trovare una chiavetta USB per Android o una migliore chiavetta USB per iPhone.

Puntare ad una penna USB potrebbe sembrare semplice, in realtà proprio in vista delle nicchie di appassionati, puntare alle migliore chiavette USB del mercato non è così facile. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, i vari standard USB e le varie generazione, le velocità e soprattutto lo storage.

Migliori chiavette USB: tecnologia, tipologia e vantaggi

Prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori chiavette USB è necessario seguire due dritte per scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze e compatibile con il proprio desktop, notebook, smartphone o tablet. Molto importante fare una distinzione per i vari tipi di connettori per le penne USB, c’è troppa in materia soprattutto con i vari standard di computer, tablet e cellulari che si stanno diffondendo.

Buona parte delle chiavette USB è in formato USB-A, in parole povere lo standard classico, quello di sempre, il formato grande che tutti amiamo ed odiamo quando non indoviniamo il verso giusto. Di grandissima diffusione nel 2020 sono le chiavette USB con formato USB-C, lo standard reversibile comodissimo per smartphone, tablet ed anche tanti nuovi notebook che offrono solo questo tipo di porta. Le chiavette USB che stanno perdendo appeal sono quelle con formato MicroUSB, sono sempre meno i dispositivi Android con quel tipo di porta mentre le chiavette USB Lightning vanno ancora alla grande vista la compatibilità assoluta con gli ultimi modelli di iPhone.

Qual è la chiavetta USB più veloce? Questa è una delle tante domande che chi vuole comprare una nuova pen drive si pone e per riuscire ad avere una risposta completa c’è bisogno di addentrarsi nella questione delle generazioni dello standard USB. C’è da fare attenzione ad una cosa, se si compra una chiavetta USB 3.0, una di quelle veloci, per riuscire a trasferire i file alla massima velocità dovrà essere utilizzata con una porta USB del computer almeno 3.0. Se si utilizza una chiavetta USB 3.0 su una porta USB 2.0 la velocità non sarà ottimale. Sarà capitato di leggere chiavetta USB 2.0 o pen drive 3.0, la differenza è la velocità di trasferimento dati, una chiavetta USB 3.0 è decisamente più rapida di una 2.0 che consigliamo solo se si vuole risparmiare.

Lo standard USB più evoluto oggi è USB 3.2 che si suddivide in USB 3.2 Gen1 con trasferimento dati fino a 5 Gigabit/s, USB 3.2 Gen2 con trasferimento dati fino a 10 Gigabit/s e si chiude con il top USB 3.2 2×2 con velocità di trasferimento fino a 20 Gigabit/s. Va ribadito ancora una volta che le velocità indicate dai produttori sono le massime velocità ottenute nelle condizioni ottimali di utilizzo con la piena compatibilità tra la chiavetta USB e porta USB del computer, tablet, smartphone.

Ciò su cui tutti prestano attenzione però è la capacità delle migliori chiavette USB. Si parte dai tagli piccolissimi per gli standard moderni, i 4 GB che oggi non servono nemmeno per contenere le foto e i video della vacanza fatti con lo smartphone, si passa ad 8 GB, 16 GB, 32 GB fino a ragionare con una chiavetta USB da 64 GB decisamente utile, versatile e con un buon rapporto qualità prezzo. L’evoluzione tecnologica nel mondo dello storage ha permesso un progresso importante anche per le chiavette USB con versioni commerciali da 128 GB, 256 GB e ben 512 GB a prezzi molto alti. Si iniziano a trovare anche impressionanti chiavette USB da ben 1 TB a prezzi fuori dal mercato.

Il design e le dimensioni generali sono da tenere a mente, le chiavette USB si perdono spesso con una facilità impressionante, è semplicissimo non trovarle più nello zaino o nel cassetto della scrivania. Le pen drive con una generazione USB avanzata ed alto storage interno sono un po’ più grandi e dal look sobrio e professionale mentre per i tagli di memoria più piccoli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta con forme e colori di ogni tipo. Sono diventate oggetti da collezionismo, non è difficile trovare chiavette USB in gomma con personaggi di anime e manga o brandizzate con i loghi delle aziende più influenti.

Proprio perché esistono esigenze diverse, necessità diverse e proposte diverse, la guida alle migliori chiavette USB non è una lista di tutte le pendrive sul mercato ma una selezione accurata dei migliori per taglio di memoria, standard e necessità. La selezione delle migliori chiavette USB è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste penne usb sono nei nostri notebook e nei nostri smartphone.

Migliori chiavette USB economiche

Come accennato in apertura, i prezzi delle penne USB sono calati nel tempo in maniera spaventosa per i tagli di memoria piccoli. Non è possibile portarsi a casa delle prestazioni di buon livello per un prezzo basso ma se non avete pretese, queste chiavette USB fanno sicuramente il loro lavoro. Onestamente visti i prezzi decisamente bassi non è il caso di puntare a tagli di memoria da 4, 8 o 16 GB. Il motivo è semplice, sono capacità in disuso, non si trovano con facilità e spesso e volentieri costano quando una 32 GB dalle buone prestazioni. Ecco migliori chiavette USB economiche sotto i 15 Euro.

Mini Pen Drive 32 GB metallo

Una delle penne USB più economiche in circolazione non rinuncia ad un design elegante e minimalista con costruzione in metallo. Ha anche un piccolo foro per utilizzare un laccio o legarla alle chiavi di casa per non perderla di vista. Ha 32 GB ed è USB 2.0, non velocissima ma per circa 7 Euro non si può pretendere troppo.

Kingston DataTraveler 32 GB USB 3.0

La soluzione di Kingston ha un design in grado di proteggere la testa del drive senza avere un cappuccio protettivo che si potrebbe facilmente perdere. Ha 32 GB e lo standard USB 3.0, ovviamente retrocompatibile. Costa meno di 10 Euro ed è una soluzione molto interessante.

Sandisk Ultra Flair 32 GB USB 3.0

Ha 32 GB ed è USB 3.0 con velocità di lettura fino a 150 MB/s in grado di essere circa 15 volte superiore allo standard 2.0. Sandisk ha creato una pen drive best buy al costo di 11 Euro con un design interessante e pratico al punto giusto. Nel prezzo sono inclusi anche i software Secure Access e RescuePro.

Migliori chiavette USB fascia media

La fascia media del mercato è contraddistinta da prezzi validi e capacità di storage più alte ma non solo. Salendo un pochettino di prezzo si possono trovare soluzioni per smartphone e tablet con dual USB con USB-C e Lighting per smartphone Android e iOS. Se non si punta a soluzioni con doppia uscita USB, il prezzo per una 64 GB resta ancora molto basso e conveniente.

Sandisk Ultra Flair 64 GB USB 3.0

La Ultra Flair di Sandisk ha ancora più storage con 64 GB ed è USB 3.0 con velocità di lettura fino a 150 MB/s in grado di essere circa 15 volte superiore allo standard 2.0. Sandisk ha creato una pen drive eccellente costo di 17 Euro con un design interessante e pratico al punto giusto. Nel prezzo sono inclusi anche i software Secure Access e RescuePro.

Kingston DataTraveler 64 GB USB 3.0

La soluzione di Kingston con il design in grado di proteggere la testa del drive senza avere un cappuccio ritorna in una versione ancora più capiente. Ha 64 GB e lo standard USB 3.0, sempre retrocompatibile. Costa meno poco più della versione da 32 GB e conviene prendere questa 64 GB per circa 12 Euro.

Sandisk Ultra Dual 32 GB USB 3.1 Type c

Una grandissima soluzione da parte di Sandisk che ha creato una chiavetta dual USB con uscita USB-C e USB standard. In questo modo sarà facilissimo trasferire file da e sullo smartphone senza aver bisogno di cavi con la comodità di avere 32 GB di storage per il backup sempre a disposizione. Ha lo standard USB 3.1, è molto veloce e dispone anche di una comoda app di gestione via smartphone. Chiaramente cosa più di una soluzione normale ma la sua praticità è indiscutibile, è la migliore chiavetta USB per Android. Disponibile anche in tagli di memoria maggiori.

Sandisk iXpand 64 GB USB 3.0 Lightning

Ancora una soluzione dual USB da parte di Sandisk ma questa volta per iPhone con la porta Lightning e quella USB standard. Lo storage a disposizione è da ben 64 GB, la velocità di trasferimento dati arriva direttamente dalla USB 3.0 e grazie al design compatto sarà possibile portarla sempre con sé senza essere mai un fastidio. In dotazione c’è anche l’applicazione di controllo che consente anche di programmare il backup automatico dei dati. Costa tantissimo come tutti gli accessori per iPhone, la migliore chiavetta USB per iPhone. Disponibile anche in tagli di memoria maggiori.

Migliori chiavette USB fascia alta

La fascia alta delle migliori chiavette USB è molto valida in termini di rapporto qualità-prezzo. Si trovano soluzioni da ben 128 GB e anche 256 GB a dei prezzi che non superano mai i 50 Euro, in alcuni casi sono anche più bassi di 30 Euro. Sono tutte pen drive di brand conosciuti ed affidabili, se state cercando una soluzione top di gamma, queste chiavette USB sono le migliori.

Sandisk Ultra Fit 128 GB USB 3.1

Una chiavetta USB 3.1 plug and play da ben 128 GB in grado di essere molto veloce sebbene sia tra le più piccole del mercato. Conviene legarla a qualcosa che si ha sempre a portata di mano le sue dimensioni sono davvero ridotte. Per tutto il resto stiamo parlando del massimo della qualità Sandisk con una velocità di trasferimento dati fino a 130 MB/s. Secondo molti, la miglior chiavetta USB.

Lexar 128 GB USB 3.0

La chiavetta USB 3.0 di Lexar da 128 GB è una validissima alternativa. Riesce ad essere molto veloce con trasferimento fino a 150 MB/s, ha un design studiato per essere pratico anche se c’è da rinunciare al look estetico ma grazie alla testa estraibile i dati saranno sempre al sicuro dai piccoli danni accidentali che possono capitare. Costa il giusto per essere una chiavetta usb 128 GB.

Kingston DataTraveler 128 GB USB 3.0

La soluzione di Kingston con il design in grado di proteggere la testa del drive senza avere un cappuccio ritorna in una versione da 128 GB. Lo standard è sempre USB 3.0 con retrocompatibilità. Non fatevi ingannare dal prezzo, le Kingston hanno un rapporto qualità prezzo altissimo, 20 Euro per una 128 GB è un vero affare.

Samsung Bar Plus 256 GB USB 3.1

La penna USB Samsung da 256 GB è una scelta fantastica, c’è tantissimo storage a disposizione in un corpo dal design curato e compatto. Grazie allo standard USB 3.1 riesce a raggiungere velocità molto elevate fino a 300 MB/s e tutto questo ad un prezzo appena superiore a 50 Euro. Un best buy per chi necessita di velocità e spazio a non finire.

Migliori chiavette USB premium

Come accennato in apertura articolo, le penne USB stanno diventando sempre più evolute. Le migliori chiavette USB del mercato si distinguono per specifiche incredibili, hanno storage da 512 GB ed addirittura 1 TB in dimensioni compatte all’inverosimile. Sono prodotti per una nicchia di persone che hanno esigenze specifiche, non sono consigliati a tutti ma solo a chi ne ha realmente bisogno. Attenzione al prezzo, sono chiavette USB spesso fuori ogni logica di mercato, soprattutto quelle da 1 TB.

Sandisk Ultra Fit 512 GB USB 3.1

Ancora il leader del settore Sandisk che propone la sua Ultra Fit con ben 512 GB di una dimensione decisamente ridotta. Il consiglio è sempre lo stesso per le Ultra Fit di Sandisk, sono così piccole che si rischiano di perdere facilmente. Le prestazioni sono quelle legate allo standard USB 3.1 ma c’è sempre la qualità del brand ad offrire il valore aggiunto con i software Secure Access e RescuePro messi a disposizione che possono risultare vitali su un taglio da 512 GB. Il prezzo è alto ma comunque abbordabile.

Kingston DataTraveler Ultimate GT 1 TB USB 3.0

Anche Kingston non sta a guardare e rilancia con l’unica soluzione da 1 TB presente sul mercato ma ad un prezzo esagerato oltre i 700 Euro. Chiaramente un prodotto poco consumer ma legato a chi fa del suo lavoro la produttività estrema. Riesce a contenere i file più grandi in circolazione, riprese in 4K o 8K, file Raw di enormi dimensioni e chi più ne ha più ne metta. Lo standard è USB 3.1 con 300 MB/s in scrittura e 200 MB/s in lettura. Una chiavetta USB estrema, avere 1 TB in formato tascabile è incredibile.

Migliori chiavette USB in assoluto

