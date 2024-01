Alienware ha presentato diverse interessanti novità durante il CES 2024, naturalmente dedicate al mondo del gaming. La società del gruppo Dell ha infatti svelato tre nuovi notebook e due nuovi monitor, in parte anticipati qualche settimana fa e tutti pensati per i videogiocatori: si tratta di Alienware m16 R2, x16 R2 e m18 R2 per quanto riguarda i PC, e dei monitor AW3225QF e AW2725DF con tecnologia QD-OLED. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Alienware m16 R2, x16 R2 e m18 R2 ufficiali al CES 2024

Partiamo dai tre nuovi notebook da gaming, che seguono i nuovi arrivati della gamma Dell XPS (dedicati ovviamente ad altri ambiti) al CES 2024 di Las Vegas. Alienware m16 R2 punta a migliorare il predecessore per quanto riguarda non solo la parte hardware, ma anche la portabilità: il produttore ha infatti rimosso il “thermal shelf” dalla parte posteriore (-14% di profondità a livello di dimensioni) e ha ridisegnato completamente il sistema di raffreddamento attraverso l’adattamento della tecnologia Cryo.

Per migliorare l’efficienza in uno spazio così ridotto, sono a disposizione due ventole con 94 pale e 4 heatpipe. Secondo l’azienda, queste novità consentono di ottenere un flusso d’aria il 43% più efficiente rispetto al modello precedente. Da sottolineare anche l’aumento di dimensione del touchpad e del poggia polsi, ottenuti grazie alla progettazione di una cerniera a 180° e al suo posizionamento. Lo spostamento di quest’ultima nello spazio dove era presente il thermal shelf ha consentito di sollevare la tastiera e di conseguenza di ottenere maggiore spazio per il resto. A proposito del touchpad, è stata migliorata l’illuminazione del bordo ed è stata introdotta la Stealth Mode per una migliore gestione di quest’ultima.

Alienware m16 R2 viene proposto con display antiriflesso da 16 pollici a risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) con refresh rate fino a 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms, NVIDIA G-Sync, luminosità di 300 nit e un rapporto di contrasto di 1000:1. Il cuore è costituito dall’Intel Core Ultra 7 155H, oppure dal Core Ultra 9 185H (non appena sarà disponibile), a cui sarà possibile affiancare una GPU a scelta tra NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop 6 GB, RTX 4060 Laptop 8 GB o RTX 4070 Laptop 8 GB con TGP di 115 W + 25 W di Dynamic Boost.

Lato memorie, il notebook può contare su RAM fino a 64 GB DDR5-6400 tramite due slot SO-DIMM e su un massimo di 4 TB di SSD NVMe (singolo) o 8 TB con due unità in RAID 0. A livello di connettività sono a disposizione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, oppure Wi-Fi 7 con chip Intel BE202 e Bluetooth 5.4. Non manca eventualmente il connettore Ethernet RJ-45, così come la porta Thunderbolt 4 USB-C, affiancata da una USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD e una porta per il jack da 3,5 mm. La batteria arriva fino a 90 Wh.

Alienware x16 R2 mantiene alcune delle caratteristiche dello scorso anno, con telaio interamente in metallo, sei speaker, illuminazione posteriore con 100 micro LED e touchpad con illuminazione RGB, portando migliori prestazioni, una maggiore efficienza e non solo. Visti i 175 W per la GPU (grazie a un regolatore di tensione a 12 fasi) e a quanto richiesto dai processore Core Ultra (si arriva a 220 W in totale), Alienware ha studiato una soluzione di raffreddamento Cryo avanzata, con camera di vapore e interfaccia termica Element 31 (in alcune configurazioni).

A livello hardware, il notebook dispone di una CPU Intel Core Ultra 7 155H o di una CPU Intel Core Ultra 9 185H, da affiancare a una GPU a scelta tra GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB, RTX 4070 Laptop 8 GB, RTX 4080 Laptop 12 GB o RTX 4090 Laptop 16 GB. Anche a livello di memorie ci sono diverse opzioni: si parte da 16 GB di RAM LPDDR5X 6400 MT/s (con le versioni dotate di RTX 4060 o 4070), si passa da 32 GB di RAM LPDDR5X 6400 MT/s (con RTX 4070) e si arriva a 32 GB di RAM LPDDR5X 7467 MT/s (con RTX 4080 o 4090). Come per il modello precedente, con gli SSD M.2 NVMe si parte da 512 GB e si arriva a 4 TB per le configurazioni a singola unità (8 TB con le soluzioni RAID 0).

E lo schermo? Abbiamo anche qui un pannello da 16 pollici a risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), stavolta con refresh rate fino a 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms e copertura DCI-P3 del 100%. A disposizione connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Lato porte sono disponibili una Thunderbolt 4 USB-C, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, una HDMI 2.1, una mini DisplayPort 1.4, uno slot per le schede SD e un jack audio combo da 3,5 mm. La batteria è da 90 Wh e contribuisce a raggiungere un peso di 2,72 kg.

Chiudiamo il tris di novità dal CES 2024 lato notebook con Alienware m18 R2, che si spinge fino a 270 W con Intel Core di 14a generazione di classe HX e GPU NVIDIA RTX 4000. Più precisamente, gli utenti potranno scegliere tra i modelli dotati di processore Core i7-14650HX (16 core), Core i7-14700HX (20 core) o Core i9-14900HZ (24 core), a cui affiancare GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB, RTX 4070 Laptop 8 GB, RTX 4080 Laptop 12 GB o RTX 4090 Laptop 16 GB (fino a 150 W + 25 W Dynamic Boost). Le configurazioni più “spinte” dispongono di un sistema di raffreddamento Cryo con interfaccia termica Element 31 per CPU e GPU, una camera di vapore per entrambi, quattro ventole, sette heatpipe e cinque feritoie per la fuoriuscita del calore.

Le configurazioni di memoria partono da 16 GB di RAM e arrivano fino a 64 GB, e si può arrivare fino a 4 SSD M.2 per un totale di 10 TB di capacità (solo con configurazioni con RTX 4080 o 4090, altrimenti si arriva fino a 8 TB). Lo schermo è in questo caso da 18 pollici, a scelta tra risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) a 165 Hz di refresh rate o risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200 pixel) a 480 Hz, in entrambi i casi con NVIDIA G-Sync e tempo di risposta di 3 ms.

A disposizione poi connettività Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6E, porta Ethernet RJ-45, due porte Thunderbolt 4 Type-C, due USB Type-A Gen 1, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, una HDMI 2.1, una mini DisplayPort, uno slot per schede SD e una porta jack audio combo.

Alienware m16 R2 sarà disponibile dall’11 gennaio 2024 negli Stati Uniti a un prezzo a partire da circa 1650 dollari, con ulteriori configurazioni in arrivo successivamente a partire da 1500 dollari. Anche Alienware m18 R2 debutterà dall’11 gennaio 2024, ma a una cifra un po’ più alta (si partirà da 1900 dollari, anche se le configurazioni con RTX 4080 e 4090 si faranno vedere più avanti), mentre Alienware x16 R2 arriverà “a breve”, sempre negli Stati Uniti, a partire da circa 2100 dollari. Torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni da parte di Dell.

Ci sono anche i nuovi monitor QD-OLED AW3225QF e AW2725DF

Alienware ha anche presentato ufficialmente due nuovi monitor da gaming con tecnologia QD-OLED: parliamo di AW3225QF con pannello 4K da 32 pollici, e di AW2725DF con pannello QHD da 27 pollici. In entrambi i casi abbiamo schermi OLED con tecnologia Quantum Dot, che garantiscono neri perfetti e una riproduzione migliore degli altri colori, con una maggiore uniformità degli stessi, una copertura più ampia e una luminosità più elevata. Per tranquillizzare gli utenti interessati all’acquisto, il produttore offre una garanzia hardware di 3 anni pensata per il burn-in.

Alienware AW3225QF offre un pannello curvo 1700R da 32 pollici a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con refresh rate nativo di 240 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms, Dolby Vision HDR e DisplayHDR True Black 400. Risulta compatibile con NVIDIA G-Sync e VESA AdaptiveSync, che evitano stuttering e altri problemi legati alle frequenze di aggiornamento. Il monitor è dotato di due porte HDMI 2.1 Fixed Rate Link, ideali anche per il gaming a 120 Hz con VRR proposto dalle console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), ma anche di una DisplayPort 1.4, di una USB 3.2 Gen 1 Type-B, due USB 3.2 Geb 1 Type-A e una USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Alienware AW2725DF offre invece un pannello a risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) da 27 pollici con refresh rate di 360 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms e contrasto 1.500.000:1. Non mancano certificazione VESA DisplayHDR True Black, AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync. A bordo trovano spazio una porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-B, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 3.2 Gen 1 Type-C, due DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1.

I nuovi monitor Alienware AW3225QF e AW2725WF saranno disponibili dall’11 gennaio a partire dagli Stati Uniti al prezzo consigliato di rispettivamente 1200 e 900 dollari.

