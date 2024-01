Xreal ha annunciato un nuovo prodotto per la sua linea di occhiali focalizzati sulla realtà aumentata. Gli Air 2 Ultra puntano a competere con i visori Quest 3 di Meta e Vision Pro di Apple. Ecco cosa possono fare.

Mantenendo il design in stile occhiali da sole, rispetto al modello Air 2 lanciato alla fine di ottobre, Air 2 Ultra offre un monitoraggio posizionale completo con tracciamento a sei gradi di libertà (6DOF), quindi è utilizzabile non solo per guardare la TV o giocare su uno schermo proiettato, ma anche per eseguire applicazioni di realtà aumentata coinvolgenti.

Gli occhiali AR Air 2 Ultra fondono spazio fisico e digitale

Come il resto della gamma Air, i nuovi Air 2 Ultra proiettano un’immagine fluttuante davanti agli occhi degli utenti, ma dispongono di due fotocamere 3D, una su ciascun lato degli occhiali, in grado di mappare l’ambiente di chi lo indossa e abilitare funzionalità speciali come il tracciamento delle mani, consentendo agli sviluppatori di creare app che fondono spazio fisico e digitale.

I due display sono ancora 1080p con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e raggiungono 500 nit di luminosità, ma offrono un campo visivo di 52 gradi, rispetto ai 46 del modello precedente.

Gli occhiali AR Air 2 Ultra sono leggermente più pesanti, in quanto pesano 80 grammi rispetto ai 72 grammi degli Air 2 e come quest’ultimi possono essere collegati a una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer macOS e Windows, smartphone Android e iOS e su Android, macOS e Windows supporteranno l’ambiente Nebula AR di Xreal.

Per ora gli Air 2 Ultra sono rivolti principalmente agli sviluppatori, che possono già preordinarli negli USA al prezzo di 699 dollari con spedizione a partire da marzo, tuttavia saranno acquistabili attraverso il sito di Xreal da chiunque sia interessato, anche in Europa.

I visori Meta Quest 3, lanciato a fine settembre, e Apple Vision Pro, atteso a fine gennaio, utilizzano la realtà mista passthrough che sovrappone oggetti digitali su un feed video, piuttosto che la proiezione diretta offerta da Xreal, ma sembra che sia Apple che Meta stiano lavorando per offrire anche questa soluzione.

Potrebbe interessarti: tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro