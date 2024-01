Apple Vision Pro rappresenta senza dubbio uno dei prodotti più attesi del 2024 da parte del colosso di Cupertino, che pare abbia dei progetti piuttosto ambiziosi su tale dispositivo.

Alla fine dello scorso anno il popolare giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha reso noto che il lancio di tale prodotto sarebbe imminente e nelle ultime ore lo ha confermato, dando anche una possibile data.

Ecco quando potrebbe arrivare sul mercato Apple Vision Pro

A dire del giornalista, il 26 gennaio sarebbe il giorno scelto dal colosso di Cupertino per il lancio di Apple Vision Pro, ciò almeno stando a quanto viene riportato da alcune persone vicine all’azienda in Cina.

Ricordiamo che Apple ha reso noto che il prodotto sarà lanciato nella prima parte del 2024, ossia una finestra piuttosto ampia e che include tutti i primi mesi dell’anno.

Di recente si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui gli store ufficiali del colosso statunitense si starebbero preparando al lancio, con corsi di formazione per i dipendenti e modelli di prova.

Del resto, a tal proposito Apple è stata piuttosto chiara su come intende vendere il suo primo visore: gli utenti intenzionati ad acquistarlo dovranno recarsi fisicamente in uno dei suoi store, ove avranno la possibilità di provarlo e riceveranno le istruzioni per la configurazione iniziale, oltre a tutta una serie di informazioni.

Alla base della decisione di distribuire Apple Vision Pro attraverso tali modalità vi è anche la necessità di applicare apposite lenti graduate (ovviamente per chi usa gli occhiali).

Apple Vision Pro ha un prezzo ufficiale di 3.499 dollari mentre al momento il produttore non ha fornito dettagli sui prezzi dei vari accessori (che probabilmente non saranno economici).

Ad ogni modo, nei prossimi giorni Apple dovrebbe condividere nuove informazioni, soprattutto nel caso in cui l’indiscrezione sul lancio il 26 gennaio fosse fondata. Staremo a vedere.

