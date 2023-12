Acer amplia la gamma di notebook sostenibili Aspire Vero e nel corso di un recente evento tenuto a Dubai ha svelato un nuovo modello che, al pari dei suoi predecessori, punta a enfatizzare al massimo la sostenibilità, non solo dal punto di vista costruttivo e dei materiali, ma anche per quanto concerne la piattaforma hardware e i consumi. L’ultimo arrivato nel catalogo dell’azienda taiwanese è l’Acer Aspire Vero 16, un portatile che mira ridurre al minimo l’impronta di CO2 e la neutralità delle emissioni, aiutato dai nuovi processori Intel Core Ultra “Meteor Lake”.

Acer Aspire Vero 16 è sostenibile in tutte le sue componenti

Tenendo presente che per i processori Intel Meteor Lake mancano dettagli ufficiali in quanto non sono ancora stati annunciati, Acer ha evidenziato soprattutto le ottimizzazioni messe in campo per ridurre le emissioni in numerosi ambiti, dal processo produttivo, all’imballaggio e al riciclo a fine ciclo di vita, il tutto al fine di portare sul mercato un notebook particolarmente sostenibile. Le informazioni condivise dall’azienda sono relative ad esempio allo chassis del nuovo Aspire Vero 16, realizzato per oltre il 60% di plastica riciclata, ovvero il doppio rispetto alla prima generazione; secondo quanto dichiarato da Acer, la superficie non contiene composti organici volatili, coloranti o additivi, inoltre la plastica OBD (Ocean Bound Plastic) è stata utilizzata anche per realizzare la superficie del touchpad.

Riguardo all’imballaggio invece, il dispositivo è confezionato in una scatola realizzata con carta riciclata al 100% e certificata FSC, mentre relativamente al trasporto, Acer conferma che questo avviene a emissioni ridotte attraverso l’impiego di biocarburanti su vari percorsi. Quanto alle pratiche di riparazione, aggiornamento e riciclaggio infine, i vari processi saranno facilitati e resi possibili semplicemente svitando le viti poste sotto la scocca.

Come anticipato in apertura, la sostenibilità dell’Acer Aspire Vero 16 non sarà relegata solo a questi aspetti, ma toccherà in modo importante anche la componente hardware che, grazie all’impiego della piattaforma Intel Core Ultra (che debutterà presto), riuscirà a ridurre i consumi; questo sarà possibile grazie al rinnovato nodo produttivo Intel 4, nonché all’impiego di nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale come Intel AI Boost, capace di ottimizzare al meglio le prestazioni sgravando il processore con un conseguente impatto su consumi e temperature di esercizio. Se questo non bastasse, Acer implementa anche il software di gestione della batteria AcerSense offre ulteriori opzioni di risparmio energetico con quattro modalità predefiniti, nel dettaglio: Eco+, Eco, Bilanciata e Performance.

Riguardo eventuali modelli, configurazioni hardware disponibili e caratteristiche tecniche dettagliate, Acer non si è sbilanciata più di tanto; il lancio dell’Acer Aspire Vero 16 è atteso per il CES di Las Vegas che, ricordiamo, si terrà a inizio gennaio.

Le altre novità Acer legate all’iniziativa Tecnologia Consapevole

L’Aspire Vero 16 è stato svelato da Acer in un contesto in realtà molto più ampio. L’evento di Dubai era incentrato sull’iniziativa, o meglio nella nuova visione aziendale “Tecnologia Consapevole” che, tra le novità annunciate, prevede anche l’ampliamento del portafoglio di soluzioni energetiche portatili ecosostenibili e a energia solare. Nel dettaglio sono state annunciate le nuove power station portatili da 600W, 1800W e 3.000W, abbinate a una serie di pannelli solari pieghevoli da 100W, 200W e 400W, per soddisfare la crescente necessità di energia rinnovabile e sostenibile. Ciascuna delle tre power station Acer è dotata di una tecnologia bidirezionale che supporta la ricarica rapida, di un gruppo di continuità (UPS), di un passaggio all’alimentazione di riserva con un ritardo di 14 ms, oltre a supporti in lega di alluminio con un design più resistente e di un sistema intelligente di raffreddamento ad aria. Ciascuno di questi modelli è dotato poi di rilevamento automatico della frequenza di ingresso (frequenza di uscita AC a 50 Hz o 60 Hz) oltre a diverse tipologie di porte di ingresso per la ricarica tramite pannelli solari, caricabatterie da parete o da auto.

I tre pannelli solari portatili e pieghevoli invece, offrono un modo efficiente di accumulare l’energia solare per alimentare dispositivi ed elettrodomestici (sia a casa che in viaggio) e sono particolarmente utili quando l’accesso a un’altra fonte di energia è limitato. Ogni modello è impermeabile IP67 ed è dotato di un cavalletto regolabile; realizzati in silicio monocristallino ad alta efficienza, i pannelli pieghevoli offrono un tasso di conversione fino al 23% assicurando tra l’altro un’elevata ottimizzazione dello spazio.

Riguardo le soluzioni energetiche portatili, Acer ha condiviso anche disponibilità e prezzi che riportiamo a seguire:

Power station portatili

Acer ASP311 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 699 euro.

Acer ASP321 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 1399 euro.

Acer ASP331 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 2199 euro.

Pannelli solari

Il pannello solare Acer ASP310 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 229,00 euro.

Il pannello solare Acer ASP320 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 449,00 euro.

Il pannello solare Acer ASP330 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 849,00 euro.

Potrebbe interessarti anche Migliori notebook Acer di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli, Acer prepara i nuovi notebook gaming Predator Helios con CPU Intel Core 14a gen e Acer Predator Orion X al debutto: PC gaming compatto con Core i9-13900KS ed RTX 4090